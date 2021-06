Life is Strange Remastered et True Colors débarquent sur Switch

Le Nintendo Direct a permis de voir que beaucoup de portages arrivaient sur Nintendo Switch. Parmi les heureux élus, on retrouve la saga Life is Strange, avec tous les épisodes qui vont débarquer sur la console de Nintendo prochainement.

La licence Life is Strange arrive sur Switch

Nintendo nous annonce donc que Life is Strange Remastered Collection et Life is Strange: True Colors arriveront dès cette année sur Nintendo Switch. Ce n’est guère une surprise étant donné qu’un listing avait dévoilé un portage Switch pour True Colors il y a de cela quelques semaines.

Life is Strange: True Colors sera disponible sur Switch en même temps que les autres versions, le 10 septembre, tandis que Life is Strange Remastered Collection sera disponible à la fin de l’année.