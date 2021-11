Life is Strange: True Colors arrivera sur Switch le 7 décembre, mais en dématérialisé

La version Switch de Life is Strange: True Colors a certes pris un peu de retard, mais Square Enix nous a promis qu’elle arrivera bien avant la fin de l’année, dans le courant du mois de décembre. Et si vous pourrez effectivement vous procurer cette version avant 2022, vous ne pourrez pas la mettre au pied du sapin cette année.

Une sortie physique encore décalée

We are pleased to announce that #LifeIsStrange #TrueColors will be available on the #NintendoSwitch eShop on December 7 2021 and for physical purchase on February 25 2022. Available to pre-order now: https://t.co/ieuQ0ZUoKA pic.twitter.com/tRqi8PDl6d — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 24, 2021

On apprend via le compte Twitter officiel du jeu que Life is Strange: True Colors arrivera bel et bien le 7 décembre prochain sur Switch, mais seulement en version dématérialisée via l’eShop.

Pour la version physique sur Switch, il faudra malheureusement attendre encore un moment. Cette version physique de Life is Strange: True Colors n’arrivera que le 25 février 2022. Au moins, celles et ceux qui sont souhaitent vraiment jouer au titre sans se soucier du format pourront bien y jouer dès le mois de décembre.

Life is Strange: True Colors est déjà disponible sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notre test est déjà disponible.