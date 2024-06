Life is Strange: Double Exposure : Max est de retour dans une nouvelle aventure prévue pour le 29 octobre sur PC et consoles

Des airs de déjà-vu pour Max ?

Toujours photographe mais cette fois à l’université Caledon, Max entend un coup de feu et tombe sur le cadavre de sa meilleure amie, Safi. Un événement qui n’est pas sans rappeler celui qui a tout démarré au cours de Life is Strange premier du nom. Lui vient alors une idée qu’elle s’était jurée de ne plus jamais mettre en pratique : utiliser ses pouvoirs.

Maxine a toujours su remonter le temps, et tandis qu’elle se concentre sur la voix de Safi, elle parvient carrément à créer deux univers parallèles, dont un dans lequel sa meilleure amie est toujours en vie. Seulement, elle reste en danger, et switcher entre les deux dimensions va être obligatoire pour la sauver non pas une fois, mais deux.

Life is Strange oblige, les choix, la relation entre les personnages et les twists scénaristico-temporels seront toujours de la partie bien que l’on ait encore peu d’information sur le jeu. La présentation du jeu jeudi à 18h sur la chaîne Youtube officielle de la licence devrait donc déjà éclaircir quelques points.

Ce que l’on sait, c’est que trois éditions sont au programme : standard, deluxe et ultime. En optant pour la version ultime, joueuses et joueurs auront accès aux chapitres 1 et 2 du jeu dès le 15 octobre. Enfin, petite précision au sujet de l’équipe de développement, c’est Deck Nine qui s’occupe de cet opus, à l’heure où le studio avait travaillé sur le spin-off Before the Storm, et l’épisode True Colors, en marge du cœur de la saga.

Life is Strange: Double Exposure arrivera le 29 octobre sur PS5, Xbox Series, and PC via Steam. La Switch devra quant à elle attendre.