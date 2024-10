Life is Strange: Double Exposure : Nos premières impressions sur la suite des aventures de Max Caulfield imaginée par Deck Nine

Pour information, cet aperçu a été réalisé par l’intermédiaire d’une version Ultimate numérique fournie par Square Enix, tournant sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p et d’une manette Xbox One. Notre session a duré environ 6h30, temps nécessaire pour terminer les deux premiers actes de l’intrigue une seule fois, à notre rythme, en VF uniquement, et en configuration graphique Cinématique/Ultra. Le point de vue exposé dans cet article est celui d’une personne ayant joué à plusieurs reprises aux différents épisodes de la franchise, Before the Storm exclu.

Une nouvelle page s’ouvre dans la vie de Max Caulfield

Pensé pour être découvert, au choix, de façon indépendante ou liée aux événements racontés en 2015, Life is Strange: Double Exposure se déroule plusieurs années après le périple de Max à Arcadia Bay. Devenue entre-temps une artiste photographe un minimum reconnue, elle tente de laisser son passé derrière elle afin de se reconstruire en tant qu’étudiante au sein de Caledon, une prestigieuse université située dans le nord de l’État du Vermont (États-Unis). Malheureusement, sa nouvelle vie est complètement chamboulée par une énième tragédie dont elle va être témoin.

Alors qu’elle passe une agréable soirée d’hiver avec Safi et Moses, la première s’absente à cause d’un mystérieux coup de téléphone. Ne la voyant pas revenir et se sentant patraque, notre héroïne décide de rentrer chez elle mais, prise d’un élan de panique, elle fait finalement un détour pour s’assurer que son amie va bien. Après avoir entendu un coup de feu en chemin, elle la retrouve… morte sur un banc.

Ne croyant pas à la thèse du suicide évoquée par les policiers, Max est déterminée à comprendre ce qui se cache réellement derrière ce crime odieux. Une enquête qui va prendre un tournant surnaturel puisque, à défaut de pouvoir rembobiner le temps, nous aurons la possibilité de passer de la réalité où Safi est décédée à une autre dans laquelle elle est en vie mais toujours en danger. Comment toute cette histoire va-t-elle se terminer ?

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour le savoir. Il n’est pas non plus possible d’émettre un avis définitif sur la dimension narrative de cet opus. Cependant, nous avons tout de même remarqué que ces deux premiers chapitres érigent des bases solides pour la suite de l’aventure. Que ce soit en matière de qualité d’écriture, rythme scénaristique et mise en scène, le début du récit imaginé par Deck Nine est suffisamment bien ficelé pour être à la fois prenant et très intrigant à suivre. Sans trop en dire, plus nous progressons, plus nous nous posons des questions sur ce qui nous attend dans les prochains chapitres. Nous avons aussi déjà eu droit à quelques passages qui nous ont bouleversé, choqué et/ou pris de court.

Côté casting, Max était une protagoniste attachante il y a neuf ans et cela ne change pas ici. De plus, les personnages qu’elle rencontre au cours de ses investigations disposent tous d’une personnalité et d’une identité unique, de Safi, la poétesse, à Moses, le chercheur en astrophysique, en passant par Amanda, la barman du Turtle, et Gwen, la docteure en littérature, pour ne citer qu’eux. Seul bémol, certains doublages audios nous paraissent sonner moins justes que dans True Colors.

Autre interrogation, les musiques intégrées dans cet accès anticipée sont toutes plaisantes à écouter sans pour autant réussir à nous marquer durablement pour le moment. Quant au système de choix, plusieurs décisions plus ou moins difficiles et importantes à prendre sont au rendez-vous mais impossible de cerner pleinement leur véritable impact à l’heure actuelle.

Super Max ne joue plus avec le temps mais les réalités

Sans surprise, Life is Strange: Double Exposure intègre un gameplay classique pour le genre des jeux d’aventure narratif. Manette en mains, il est donc accessible à un large public et repose sur des interactions simples avec des personnages et objets, l’observation de notre environnement, et des phases de « puzzles » relativement faciles à résoudre. Notre session nous a également laissé échanger des SMS avec notre smartphone, consulter un réseau social fictif nommé « Crosstalk », faire le point sur notre enquête si besoin, prendre et publier nos propres photos, récupérer d’étranges polaroids sur notre route, nous reposer un petit moment dans le cadre d’un instant zen, ainsi que lire le journal intime de Max qui fait son grand retour pour l’occasion.

Toutefois, à l’image des précédents épisodes de la saga, l’expérience de jeu se démarque légèrement de la concurrence grâce à l’ajout de la touche surnaturelle évoquée plus tôt : le voyage entre les deux réalités de Caledon. Pour progresser, nous devons apprendre à switcher de l’une à l’autre en empruntant des failles présentes sur l’ensemble du campus. Une mécanique sobrement intitulée « Traversée ». Et ce n’est pas tout car un second pouvoir appelé « Perception » nous permet de voir instantanément et dans une zone limitée ce qu’il se passe en parallèle dans le monde où nous ne sommes pas, sans avoir besoin de nous déplacer. A nos yeux, ces capacités sont bien huilés et intéressantes à utiliser au cours de ces deux premiers actes. Reste maintenant à savoir si ce sera toujours le cas sur le long terme.

Caledon, le plus joli terrain de jeu de la série ?

En trouvant un excellent équilibre entre la mise en valeur de ses graphismes et de sa direction artistique, Life is Strange: Double Exposure semble prendre la bonne direction pour être l’opus le plus abouti de la licence sur le plan technique. Modélisation des personnages, rendu global des décors et des environnements, différences observées entre les deux réalités… Caledon est un terrain de jeu très agréable à explorer, de sa cour à ses intérieurs en passant par le Turtle Bar et le domicile de Max. Sincèrement, le jeu est particulièrement joli et fluide dans l’ensemble et nous serions extrêmement surpris, et surtout déçus, que ce ne soit pas aussi le cas à la fin du mois.

De plus, de nombreux paramètres d’accessibilité sont au programme afin, par exemple, de rendre la prise de décisions un peu moins stressante, d’afficher des aides visuelles supplémentaires à l’écran, et d’ajouter des avertissements dans le but de mieux nous préparer aux moments susceptibles de heurter trop brutalement notre sensibilité (traces de sang, scène de violence et/ou d’agression, propos et/ou comportement transphobes…). Notez également que nous avons constaté la présence de quelques bugs visuels, audios et de localisation mineurs pendant la partie. Rien de dramatique mais nous croisons les doigts pour qu’ils soient corrigés d’ici la sortie.

Malgré les interrogations qui subsistent concernant le potentiel de sa narration, son gameplay et sa rejouabilité à long terme, Life is Strange: Double Exposure nous semble bien parti pour être un jeu d’aventure narratif très intéressant à découvrir dans deux semaines. Suffisamment pour parvenir à se hisser au même niveau de qualité que le titre commercialisé en 2015 ? Verdict le 29 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, un lancement est aussi prévu à une date ultérieure sur Nintendo Switch.