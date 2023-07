Life by You : La simulation de vie façon les Sims est repoussée à mars 2024

La simulation de vie attendra

Attendu pour le 12 septembre prochain, Life by You voit son lancement être décalé de plusieurs mois. Désormais fixée au 5 mars 2024, la sortie de la simulation de vie ne change cependant pas son format : le titre passera d’abord par la case de l’accès anticipé, à la fois sur Steam et l’Epic Games Store au tarif indiqué de 39.99€. Dans un message vidéo laissé par Rod Humble, General Manager chez Paradox Tectonic, le studio explique que ce délai complémentaire permettra de peaufiner l’expérience, notamment en prenant en compte les derniers retours de la communauté, notamment en ce qui concerne l’interface utilisateur et l’aspect graphique, des sujets qui ont divisé à l’annonce.

Il faut également noter un petit changement pour les précommandes. Voici le message officiel : « Toutes les précommandes incluaient précédemment le pack The Life Begins comprenant les packs Jumpstart Fashion, Vehicle: Vintage Scooter, et Walls to Floors Decor. Par ailleurs, Paradox Tectonic a ajouté un bonus supplémentaire pour tous les joueurs au démarrage de l’accès anticipé : le pack Nightclub Vibe. Toutes les précommandes faites précédemment seront remboursées via Epic. Tous les joueurs qui souhaiteraient toujours recevoir les bonus de précommandes devront renouveler leur achat en amont du lancement de l’accès anticipé, le 5 mars 2024. ».

Rendez-vous donc en mars pour l’arrivée en early access de Life By You, qui viendra dans tous les cas bouleverser un peu les habitudes des adorateurs des Sims.