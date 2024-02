La vie à tes côtés mais pas tout de suite

Initialement daté au 12 septembre avant d’être décalé au 5 mars, Life by You nous fera attendre une fois de plus. Paradox vient d’annoncer un nouveau report en logeant désormais sa simulation de vie pour le 4 juin 2024. Un délai de trois mois supplémentaires qui permettront aux équipes de peaufiner l’expérience globale, d’affiner les visuels des personnages et d’améliorer le gameplay selon le communiqué publié par le studio.

Un communiqué qui précise également un changement de politique quant aux précommandes : celles-ci sont tout simplement annulées. Il n’est actuellement plus possible de précommander le jeu sur Steam ou l’Epic Games Store, seulement de l’ajouter à votre liste de souhaits, tandis que les précédents bonus de précommande (à savoir les packs Life Begins et Nightlife Vibes) seront désormais proposés à l’ensemble des joueurs au lancement du jeu.

Rendez-vous le 4 juin prochain pour découvrir l’accès anticipé de Life by You qui sera vendu une quarantaine d’euros. Rappelons que le titre est dirigé par le nouveau studio Paradox Tectonic, tenu par Rod Humble, qui avait fait ses armes sur Second Life et Les Sims.