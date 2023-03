Accueil > Actualités > Life by You : Le concurrent des Sims se lancera en accès anticipé à la rentrée sur PC

En mettant de côté Cities Skylines 2, l’annonce de Life by You aura probablement été le grand temps fort de la présentation de Paradox Interactive qui s’est tenue en début de mois. L’éditeur se lance à l’assaut d’Electronic Arts et des Sims avec sa propre simulation de vie qui entend nous faire contrôler des avatars virtuels pour leur faire vivre une vie passionnante. Un titre qui fait forcément de l’œil à pas mal de monde et qui se présente aujourd’hui un peu plus avec des images concrètes.

Une simulation ouverte aux mods

Pas besoin de vraiment vous présenter Life by You si vous connaissez un tant soit peu Les Sims. La proposition est tout à fait similaire, avec un simulateur de vie qui prend ici place dans un grand monde ouvert, avec la possibilité de donner vie à plusieurs avatars et de créer ses propres infrastructures, mais aussi ses propres dialogues et interactions sociales. Il sera même possible de contrôler ces personnages via une vue à la troisième personne, pour plus d’immersion dans le monde que vous allez créer.

Là où Life by You compte bien se démarquer, c’est dans le support des mods. Paradox Tectonic, qui développe le jeu, veut nous préciser que des outils seront directement intégrés in-game pour donner vie à toutes sortes de fantaisies afin de créer des mods rien qu’à soit.

C’est aussi pour cette raison que Life by You passera d’abord par le stade d’accès anticipé. Et bonne nouvelle, on a déjà une date, puisque cet accès anticipé démarrera le 12 septembre prochain sur PC.