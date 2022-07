Accueil » Actualités » Clash: Artifacts of Chaos repousse sa sortie au 9 février 2023 et présente son gameplay

Annoncé justement lors de la précédente Nacon Connect, Clash: Artifacts of Chaos a profité de la conférence annuelle de l’éditeur pour présenter une nouvelle bande-annonce. Celle-ci s’attarde sur le gameplay du titre tout en nous annonçant un report pour l’année prochaine, avec tout de même une date de sortie fixée en début d’année.

Un trailer qui fait parler les poings

Initialement prévu en novembre 2022, le titre arrivera quelques mois plus tard. Pour se faire pardonner, le studio ACE Team a publié une bande-annonce qui revient plus en profondeur sur le gameplay. Notre protagoniste, Pseudo, pourra alors faire parler les poings pour enchaîner les adversaires et mettre à profit son agilité pour sauter et réaliser divers combos.

En plus de la castagne, le titre nous permettra aussi d’explorer le vaste pays de Zénozoïk, peuplé de personnages mystérieux, et le tout, dans une direction artistique colorée et particulière. A noter que l’aventure sera également jouable en coopération puisque jusqu’à trois joueurs pourront vous rejoindre pour partager un bout de chemin ensemble. Vous pourrez également vous rendre dans des arènes pour les affronter.

Rendez-vous le 9 février 2023 pour la sortie de Clash: Artifacts of Chaos sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.