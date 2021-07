Clash: Artifacts of Chaos, un nouveau d’action-aventure, est annoncé sur consoles et PC

Nacon nous avait promis des surprises lors de la Nacon Connect 2021, avec trois jeux révélés au cours de la conférence. Clash: Artifacts of Chaos fait partie de ces titres mystères, et il nous présente aujourd’hui une première bande-annonce de gameplay.

Une première vidéo de gameplay pour le jeu

Développé par le studio chilien ACE Team, à qui l’on doit Zeno Clash, le titre prendra la forme d’un jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne, et mettra visiblement l’accent sur les combats, avec une caméra à l’épaule comme dans un certain God of War, à titre de comparaison. Il sera aussi visiblement possible de passer en vue à la première personne si on le souhaite.

On y incarnera un guerrier solitaire du nom de Pseudo, qui va protéger une petite créature noire qui possède un pouvoir de guérison. Les deux compères vont alors parcourir les terres de Zenozoik dans une grande aventure. Pour le moment, le trailer met surtout en avant les affrontements, inspirés de divers arts martiaux, et la direction artistique si singulière du titre.

Clash: Artifacts of Chaos est prévu pour sortir en juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.