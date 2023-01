Clash : Artifacts of Chaos est encore repoussé d’un petit mois, mais un nouvel extrait de gameplay est disponible

L’horizon du mois de février commence peu à peu à se dégager avec les différents reports qui sont annoncés. Après Atelier Ryza 3, c’est au tour de Clash : Artifacts of Chaos de faire l’impasse sur une sortie en février, sans doute parce qu’arriver la veille de la sortie de Hogwarts Legacy n’était pas forcément le meilleur des plans. Le jeu de Nacon et ACE Team est donc repoussé de quelques semaines, mais il continue à se dévoiler avec une nouvelle vidéo.

Le jeu évite le clash avec Hogwarts Legacy

N’attendez plus Clash : Artifacts of Chaos pour le 9 février, comme cela était prévu initialement. Le jeu avait déjà été reporté de quelques mois avant cela, mais il subit aujourd’hui un autre contretemps, qui n’est que de courte durée. Clash : Artifacts of Chaos sortira en effet le 9 mars 2023, soit un petit report d’un mois qui lui permettra sans doute d’avoir une fenêtre de lancement un peu plus dégagée (même si le mois de mars est bien rempli lui aussi).

Dans le même temps, le studio chilien nous dévoile un nouvel extrait de gameplay où notre protagoniste est confronté à un Corwid, une grande bête dangereuse et visiblement bien mauvaise joueuse. Les Corwids sont décrits comme des êtres ayant une grande soif de liberté, mais étant aussi atteinte de démence. Autrement dit, il vaudra mieux les éviter au cours de notre périple.

Clash : Artifacts of Chaos est attendu sur PC (via Steam et l’Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.