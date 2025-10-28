Les Wachowskis voulaient que Hideo Kojima réalise un jeu Matrix, qui a été refusé par Konami

Une autre réalité était possible

Des jeux Matrix, il y en a eu, des bons comme des mauvais, mais l’histoire de la saga dans l’industrie du jeu vidéo aurait pu être très différente si Hideo Kojima s’était penché sur une adaptation. C’est en tout cas ce que les sœurs Wachowskis souhaitaient, si l’on en croit une interview de Christopher Bergstresser, qui officiait chez Konami en tant que vice-président des licences, qui est parue dans le magazine NextGen en 1999 et qui a été retrouvée par Time Extension.

On y lit alors que les Wachowskis ont directement manifesté de l’intérêt pour le créateur japonais, jusqu’à organiser une rencontre dans les locaux de Konami. Cependant, même si le duo en charge de la saga Matrix était très intéressé, Kazumi Kitaue, l’un des dirigeants de Konami, aurait tout simplement dit non au projet :

« Les Wachowski étaient de grands fans de Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito (qui travaille toujours avec Kojima) et moi étions au siège de Konami, et nous avons reçu un appel des Wachowski, qui souhaitaient rencontrer Kojima. Ce qui a été fait ! Elles sont arrivées avec leur concept artist et ont dit à Kojima : “On veut vraiment que tu fasses le jeu Matrix. Tu peux faire ça ?” Aki a traduit cela en japonais pour M. Kitaue, et Kitaue les a regardés et leur a répondu clairement : “Non.” Nous avons quand même pu profiter de l’avant-première japonaise de Matrix et de l’afterparty. »

Cependant, selon les échos rapportés par Time Extension, tout Konami n’aurait pas rejeté en bloc ce projet Matrix, et Kojima y aurait montré un grand intérêt, jusqu’à exprimer une « immense déception » lorsque les discussions ont été enterrées. La suite, on la connait, les Wachowskis se sont tournés vers d’autres studios comme Shiny Entertainment pour The Matrix. Qui sait ce qu’aurait pu donner un jeu tiré de cette licence avec Kojima aux commandes.