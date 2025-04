Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter : Le rogue-like de Super Evil Megacorp date sa sortie sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Des éditions physiques également prévues l’été prochain

En plus de ces informations, le studio californien a saisi l’opportunité pour officialiser l’arrivée d’éditions physiques pour le titre. Disponible en précommande dès maintenant sur les plateformes PlayStation, Xbox et Nintendo, deux versions différentes seront commercialisées à compter du 26 août prochain : une Deluxe et une Collector. Dans la première, nous aurons droit à une copie du jeu sur CD ou cartouche, un accès au DLC Casey Jones and the Junkyard, ajoutant l’allié de nos Tortues préférées au roster des personnages jouables, et à un autre contenu additionnel payant inconnu à venir, dix cartes à l’effigie des héros et antagonistes de la saga, et une jaquette réversible.

Quant à la Collector, elle réunira dans une boîte à pizza spécialement créée pour l’occasion tout le contenu de l’édition Deluxe cité précédemment, ainsi que : des dés de JDR avec une boîte nous permettant des les ranger correctement, un artbook de 50 pages, un comics élaboré en collaboration avec IDW Publishing, deux posters exclusifs et une pièce métallique. Bref, elle contiendra une flopée de produits dérivées qui devraient combler les fans de la franchise américaine. Reste maintenant à savoir à combien elle sera tarifée.

Pour rappel, Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter est disponible sur PC, Nintendo Switch et iOS, et le sera dans quelques semaines sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Jouable en solo ou en coopération locale ou en ligne, ce titre nous invite à aider les Tortues Ninja à sauver leur maitre Splinter des griffes de Shredder et du Clan des Foot. Un périple exigeant qui nous demandera de faire face à des événements surnaturels dans le cadre de nos nombreuses runs.