Les Tortues Ninja auront aussi leur roguelike avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, prévu pour le 17 juillet

Serait-on en train de vivre un âge d’or pour les jeux Tortues Ninja ? Certes, la qualité n’est forcément tout le temps au rendez-vous, mais les propositions ne manquent pas. Entre l’adaptation du film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin qui est en préparation chez THQ Nordic et d’autres, les quatre frangins ne quittent plus nos consoles. On pourra même les retrouver le mois prochain, dans un genre peu exploré par la licence puisque Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate repose sur des systèmes de roguelike.