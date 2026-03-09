Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Rédigé par Alexis
Au terme des sept derniers jours plutôt marquants avec notamment le lancement d’un Pokémon Pokopia ou d’un Slay the Spire 2, nous commençons à traverser en ce lundi une semaine un poil plus calme en nouveautés, en attendant l’énorme morceau qu’est Crimson Desert, disponible dans dix jours. Cela n’empêche pas qu’elle soit malgré tout chargée, en retrouvant avec intérêt le mode multi d’un hit 2025 de la PS5, quelques portages et sorties d’accès anticipé, ou encore le troisième épisode du spin-off populaire de Monster Hunter.
Les sorties de la semaine
À moins que votre âme soit absorbée par le dernier jeu Pokémon exclusif à la Switch 2, vous aurez peut-être encore un œil sur les sorties jeux vidéo de cette nouvelle semaine. Ouverte en partie par Ghost of Yōtei Legends, le mode multi reprenant le principe de celui de Tsushima, ainsi que l’arrivée de Subnautica Below Zero sur mobiles, on retrouve d’autres titres plus ou moins attendus.
C’est le cas de la sortie en 1.0 du RPG français Greedfall 2: The Dying World, de l’arrivée de l’intrigant 1348 Ex Voto, ou encore le lancement en accès anticipé de Solasta II, le Baldur’s Gate à la française (oui, osons-le). Enfin, la semaine se termine en beauté avec la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
10 mars
- Ranger’s Path: National Park Simulator (PC accès anticipé)
- Ghost of Yōtei Legends (PS5)
- Subnautica Below Zero (iOS, Android)
11 mars
12 mars
- John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series)
- Solasta II (PC accès anticipé)
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Greedfall 2: The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- 1348 Ex Voto (PC, PS5)
- DarkSwitch (PC)
- R-Type Tactics I • II Cosmos (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Switch 2, Switch)
- RoadOut (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Timberborn (PC)
- Collector’s Cove (PC, PS5, Switch)
- FixForce (PC, accès anticipé)
13 mars
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- WWE 2K26 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
