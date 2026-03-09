Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)

Les sorties de la semaine

À moins que votre âme soit absorbée par le dernier jeu Pokémon exclusif à la Switch 2, vous aurez peut-être encore un œil sur les sorties jeux vidéo de cette nouvelle semaine. Ouverte en partie par Ghost of Yōtei Legends, le mode multi reprenant le principe de celui de Tsushima, ainsi que l’arrivée de Subnautica Below Zero sur mobiles, on retrouve d’autres titres plus ou moins attendus.

C’est le cas de la sortie en 1.0 du RPG français Greedfall 2: The Dying World, de l’arrivée de l’intrigant 1348 Ex Voto, ou encore le lancement en accès anticipé de Solasta II, le Baldur’s Gate à la française (oui, osons-le). Enfin, la semaine se termine en beauté avec la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

10 mars

11 mars

12 mars

13 mars