Test Les Sims 4 À Louer : Toutes les nouveautés de l’extension

Envie de devenir propriétaire et de répondre aux caprices des locataires ? Besoin d’un revenu passif supplémentaire ? Le Ranch vous ennuie ? Eh bien, si ce sont des choses que vous aimeriez faire, Les Sims 4 À Louer est potentiellement une extension qui pourrait vous plaire. Disponible ce jeudi 7 décembre sur PC et consoles au tarif habituel, vous aurez la possibilité de vivre en location ou même de devenir propriétaire. Voyons tout cela d’un peu plus près.

Vis ma vie de proprio

Pour louer un logement, rien de plus simple. Il vous suffira de cliquer sur un terrain proposant des locations, de choisir la location qui vous plait s’il en existe plusieurs et vous aurez alors pour chaque location disponible les informations suivantes :

Le nombre de couchage ainsi que de salle de bain

l’évaluation du terrain

une note sur 5 étoiles

le prix de la location par jour

la durée du bail

les défis de logement

L’évaluation d’un logement comprend quatre catégories avec pour chacune trois niveaux de qualité allant de faible à élevé. Les catégories sont : la taille du logement (évidemment au plus le logement est grand au mieux c’est), les équipements (un logement bien équipé est forcément plus intéressant) l’environnement (correspondant à la décoration du logement), et enfin l’entretien, puisqu’un propriétaire qui prend soin de ses logements et des ses locataires est toujours mieux.

Les trois premiers points peuvent être gérés directement en mode construction. Pour ce qui est de l’entretien, interagir positivement avec les locataires, entretenir les logements et participer à des évènements communautaires vous permettront d’augmenter l’évaluation du logement dans cette catégorie.

Propriétaire ou locataire ?

Chaque logement comprend un bail créé par le propriétaire, où vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le logement avant de le louer : le prix, la durée, les règles et l’évaluation. Le prix indiqué correspond à la location par jour, cependant le paiement se fait par semaine. Vous serez alors prévenu lorsque le moment de payer est arrivé et vous pourrez régler votre loyer via la boite aux lettres ou directement à votre propriétaire.

La durée du bail est déterminée également. Après cette période, vous pourrez si vous le souhaitez déménager. Si vous le faites avant la fin du bail, vous devrez payer quelques simflouz supplémentaires. Chaque logement est régit par des règles comme par exemple le fait de ne pas avoir d’évènements sociaux, de ne pas faire de bruit excessif, pas d’excès d’ordures etc… Enfreindre les règles engendrent des amendes, et trop d’amendes entrainent à l’expulsion. L’évaluation est déterminée en fonction de votre bien-être dans le logement.

Le prix Plaza

Si vous souhaitez plutôt devenir propriétaire, il vous suffira d’accéder au panneau « commerces possédés » et à vous de choisir le terrain de vos rêves. Ce qui est intéressant ici c’est que le terrain peut être dans n’importe quel monde et pas seulement le nouveau monde de Tomarang lié à cette nouvelle extension. Vous pourrez choisir un terrain vide et construire les logements de A à Z ou alors choisir un terrain avec déjà une maison et la modifier pour en faire des logements. Rien ne vous empêche d’ailleurs de ne faire qu’un seul logement à louer sur votre terrain.

Vous retrouverez les détails de la location en mode construction dans le panneau Informations sur l’endroit. Vous aurez alors les caractéristiques du logement comme le nom, la valeur total, la dimension (en nombre de carrés), le nombre de chambres et salles de bain et c’est également ici qu’il faudra vous rendre si vous souhaitez supprimer un logement. Chaque location est composée d’une ou plusieurs pièces du bâtiment, c’est vous qui le déterminer, et les pièces non attribuées seront considérées comme espace commun, comme par exemple le hall d’entrée ou encore les couloirs. Vous pouvez gérer vos locations à distance via votre téléphone ou la boite aux lettres, mais pour de meilleures relations avec vos locataires, n’hésitez pas à aller sur place. Sachez également que vous pouvez tout à fait vivre dans le même bâtiment que vos locataires.

Bienvenue à Tomarang

Le nouveau monde de cette nouvelle extension porte le nom de Tomarang et se divise en deux parties : tout d’abord Morensong, centre-ville animé avec ses marchés de nuit, ouverts de 18h à 02h du matin. C’est l’endroit idéal pour déguster la cuisine tomaranaise, ou alors dénicher des bibelots et petits trésors. Un marché aux poissons est également ouvert, de 16h à minuit. Si vous préférez plutôt pêcher votre poisson vous-même, direction Koh Sahpa avec sa zone de pêche, sa vie paisible et son sanctuaire aux tigres de Sulea.

En plus de ce nouveau monde, quatre nouvelles aspirations font leur apparition. Dans la catégorie Lieu, Spécialiste de Tomarang : vous devrez par exemple utiliser des toilettes à la turque, préparer un plat tomaranais ou encore explorer le sanctuaire aux tigres de Sulea. Dans la catégorie Fortune, Propriétaire 5 étoiles : il faudra par exemple posséder un logement occupé par un locataire, ou encore obtenir une évaluation 5 étoiles pour un logement. Puis dans la catégorie Popularité, Habitante avertie : vivre dans une location résidentielle ou encore lier une bonne amitié avec votre propriétaire. Et enfin dans la catégorie Déviance, Chercheur de secrets : découvrir des secrets, garder un secret ou encore faire chanter un Sim.

Pour cette dernière aspiration, rien de plus simple avec les nouvelles interactions comme écouter aux portes ou espionner un Sim. De nouveaux traits de caractère viennent également étoffer ce contenu avec : Gênant, Généreux, Indiscret, et Enfant du village. Puis un trait de caractère exclusif aux personnes âgées : Sage.

Ajoutez à tout cela de nouvelles tenues, coiffures et barbes, ainsi que de nouveaux meubles. Il sera possible d’ajouter des chauffe-eau dans vos locations ainsi que des boites à fusibles qu’il faudra entretenir régulièrement pour éviter toute panne. Si ces derniers sont installés directement dans un logement, ils gèreront l’eau chaude et l’électricité de ce logement, cependant s’ils sont dans les parties communes, tous les logements y auront accès. Un chauffe-eau solaire est également disponible, l’eau chaude ne sera donc disponible qu’uniquement lorsque le soleil sera levé. Des climatiseurs muraux et radiateurs sont également disponibles. Vous aurez aussi la possibilité de jouer aux billes, à la marelle, collectionner des pompons et danser le twist tomaranais.

Bien sympathique cette extension Les Sims 4 À Louer, mais dont la conclusion sera similaire à toutes les précédentes : une bonne pioche pour les fans de la franchise et une mauvaise pioche pour le porte-monnaie, toujours sous le joug des incessantes extensions du studio. Pourtant, on apprécie (vraiment) le charmant nouveau monde de Tomarang avec ses activités et ses marchés. Et il faut avouer que cette nouvelle dimension locative apporte une réelle profondeur à l’extension, avec de nombreux options sympathiques. Nul doute qu’elle plaira aux joueurs et joueuses qui aimeraient devenir propriétaires.