Les nommés pour les Pégases 2026 sont annoncés, qui seront les meilleurs jeux français ?
En marge des autres cérémonies de récompenses un peu plus mondiales, la France tient aussi sa propre soirée de récompenses pour donner quelques jolies statuettes aux artistes du terroir. Les Pégases seront bien de retour cette année, et les nommés dans chaque catégorie viennent d’être décidés par le jury.
Un trio de tête se dégage
Car oui, des bons jeux français, il y en a eu pléthore cette année. Le succès de Clair Obscur: Expedition 33 ne doit pas nous faire oublier le reste de la production française, même si le titre de Sandfall Interactive est naturellement très présent au sein des diverses catégories proposées par les Pégases. Pour rappel, la cérémonie française aura lieu le jeudi 5 mars 2026 à 20 heures en direct de la Cigale à Paris.
Voici les nommés pour les Pégases dans chaque catégorie :
Meilleur jeu vidéo
- Absolum
- The Rogue Prince of Persia
- Clair Obscur: Expedition 33
Meilleur jeu vidéo indépendant
- Rematch
- Wednesdays
- Absolum
Meilleur jeu vidéo mobile
- Molang Match’n Munch
- Les murmures du soleil
- Spongebob: Patty Pursuit 2
Meilleur premier jeu vidéo
- The Rogue Prince of Persia
- Carimara – Beneath the Forlorn Limbs
- Drop Duchy
Au-delà du jeu vidéo
- Wednesdays
- Fireside Feelings
- A Better World
Excellence visuelle
- The Rogue Prince of Persia
- Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
Meilleur univers sonore
- The Rogue Prince of Persia
- Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
Excellence narrative
- Clair Obscur: Expedition 33
- Wednesdays
- L’Amerzone: Le Testament de l’Explorateur
Meilleur game design
- Sol Cesto
- Absolum
- Drop Duchy
Meilleure innovation technologique
- Sheepherds
- Plan B: Terraform
- Rematch
Meilleure accessibilité
- Wednesdays
- Sheepherds
- Les Murmures du Soleil
Meilleur service d’exploitation
- Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Ravenswatch
Meilleur jeu vidéo étranger
- Kingdom Come Delivrance II
- Dispatch
- Hades II
Meilleur jeu vidéo indépendant étranger
- Dispatch
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
Meilleur jeu vidéo mobile étranger
- Subnautica
- Planet of Lana
- The Storyteller
