Les nommés pour les Pégases 2026 sont annoncés, qui seront les meilleurs jeux français ?

Un trio de tête se dégage

Car oui, des bons jeux français, il y en a eu pléthore cette année. Le succès de Clair Obscur: Expedition 33 ne doit pas nous faire oublier le reste de la production française, même si le titre de Sandfall Interactive est naturellement très présent au sein des diverses catégories proposées par les Pégases. Pour rappel, la cérémonie française aura lieu le jeudi 5 mars 2026 à 20 heures en direct de la Cigale à Paris.

Voici les nommés pour les Pégases dans chaque catégorie :

Meilleur jeu vidéo

Absolum

The Rogue Prince of Persia

Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur jeu vidéo indépendant

Rematch

Wednesdays

Absolum

Meilleur jeu vidéo mobile

Molang Match’n Munch

Les murmures du soleil

Spongebob: Patty Pursuit 2

Meilleur premier jeu vidéo

The Rogue Prince of Persia

Carimara – Beneath the Forlorn Limbs

Drop Duchy

Au-delà du jeu vidéo

Wednesdays

Fireside Feelings

A Better World

Excellence visuelle

The Rogue Prince of Persia

Clair Obscur: Expedition 33

Absolum

Meilleur univers sonore

The Rogue Prince of Persia

Clair Obscur: Expedition 33

Absolum

Excellence narrative

Clair Obscur: Expedition 33

Wednesdays

L’Amerzone: Le Testament de l’Explorateur

Meilleur game design

Sol Cesto

Absolum

Drop Duchy

Meilleure innovation technologique

Sheepherds

Plan B: Terraform

Rematch

Meilleure accessibilité

Wednesdays

Sheepherds

Les Murmures du Soleil

Meilleur service d’exploitation

Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory

Microsoft Flight Simulator 2024

Ravenswatch

Meilleur jeu vidéo étranger

Kingdom Come Delivrance II

Dispatch

Hades II

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Dispatch

Hades II

Hollow Knight Silksong

Meilleur jeu vidéo mobile étranger