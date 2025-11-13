Les jeux indépendants auront leurs propres Game Awards, voici la liste des nommés aux Indie Game Awards 2025

Les meilleurs jeux indés sont…

Ces Indie Game Awards 2025 sont organisés par Six One Indie, qui aide à mettre en avant des titres indépendants. Comme un pied-de-nez au programme Future Class qui a été largement délaissé par les Game Awards, cette cérémonie mettre en avant son « Indie Vanguard Class » avec cinq personnes talentueuses qui représentent le futur de la scène indépendante et de l’industrie.

Les nommés ont ici été décidés par tout un tas de collectifs du milieu indépendants, comme les Wholesomes Games, Latin American Games Showcase ou encore Women-Led Games, ainsi que par certains sites de presse comme Game Informer et GameSpot.

Voici les nommés aux Indie Game Awards 2025 dans chaque catégorie :

Meilleure accessibilité

Abiotic Factor (Deep Field Games, Playstack)

Barista (YofiAsi)

Calm the Storm (Ludic Lemur)

Peak (Team PEAK, Aggro Crab, Landfall)

Spray Paint Simulator (North Star Video Games, Whitethorn Games)

Squeakross: Home Squeak Home (Alblune)

ANZ Indie Game Award (meilleur jeu australien)

Abiotic Factor

Hollow Knight: Silksong

Mars First Logistics

PROXIMATE

Tempopo

The Drifter

Meilleur jeu court

CARIMARA: Beneath the Forlorn Limbs

FlyKnight

Many Nights a Whisper

The Dark Queen of Mortholme

this game will end in 205 clicks.

Time Flies

Black Voices in Gaming Award

Advent Neon

Altheia: The Wrath of Aferi

Sorry We’re Closed

Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To

Sunken Stones

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Community Management

Consume Me

Date Everything!

IKEELYA

PEAK

Soulstone Survivors

Strange Scaffold

Meilleur premier jeu

Clair Obscur: Expedition 33

Discounty

Fretless: The Wrath of Riffson

ILA: A Frosty Glide

Sorry We’re Closed

Tyrant’s Realm

Impact émotionnel

Afterlove EP

and Roger

Don’t Get Your Hopes Up

Henry Halfhead

Wanderstop

Wednesdays

Meilleur gameplay design

Absolum

BALL x PIT

Dawnfolk

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Keep Driving

Look Outside

Ooo

Pipistrello and the Cursed Yoyo

The King is Watching

Innovation

Blue Prince

FREERIDE

Gas Station Story

PBJ The Musical

Ruffy and the Riverside

Taria & Como

Latin American Indie Award

Adventure of Samsara

despelote

Kulebra and the Souls of Limbo

Pipistrello and the Cursed Yoyo

Taria & Como

Tormented Souls II

Meilleure bande-son

Everhood 2

Herdling

Rift of the NecroDancer

SONOKUNI

Sword of the Sea

Wheel World

Meilleure narration

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Consume Me

Promise Mascot Agency

The Drifter

The Roottrees are Dead

The Seance of Blake Manor

Meilleur jeu développé en solo

ANTONBLAST

Lushfoil Photography Sim

Megabonk

NAIAD

Spilled!

Vile: Exhumed

South African Indie Game Award

Bru & Boegie Get Da Milk!

Finding Father

Flibbius McDoogle and The Mysterious Flying Machine

IKEELYA

Metavoidal

Stick It to the Stickman

Southeast Asian Indie Award

Afterlove EP

Artis Impact

Glyphica: Typing Survival

SEDAP! A Culinary Adventure

Urban Jungle

Whisper Mountain Outbreak

Meilleur design visuel

30 Birds

Artis Impact

Cat Detective Albert Wilde

Eclipsium

Mashina

Slime Rancher 2

Women-Led Indie Game Award

Cabernet

Duck Detective: The Ghost of Glamping

Gemporium: A Cute Mining Sim

Spilled!

Urban Myth Dissolution Center

White Knuckle

Game of the Year

Absolum

and Roger

Blue Prince

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Keep Driving

Pipistrello and the Cursed Yoyo

La soirée aura lieu ce 18 décembre et pourra être visionnée sur YouTube.