Les jeux indépendants auront leurs propres Game Awards, voici la liste des nommés aux Indie Game Awards 2025
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Cette année, on pourra parier que certains jeux indépendants soient très bien placés dans les différentes catégories des Game Awards et dans les autres cérémonies du genre. Mais pour autant, le milieu du jeu vidéo indépendant est bien plus large qu’une poignée de titres, c’est pourquoi il a aussi besoin de sa propre cérémonie de récompense avec les Indie Game Awards, qui auront aussi lieu le mois prochain.
Les meilleurs jeux indés sont…
Ces Indie Game Awards 2025 sont organisés par Six One Indie, qui aide à mettre en avant des titres indépendants. Comme un pied-de-nez au programme Future Class qui a été largement délaissé par les Game Awards, cette cérémonie mettre en avant son « Indie Vanguard Class » avec cinq personnes talentueuses qui représentent le futur de la scène indépendante et de l’industrie.
Les nommés ont ici été décidés par tout un tas de collectifs du milieu indépendants, comme les Wholesomes Games, Latin American Games Showcase ou encore Women-Led Games, ainsi que par certains sites de presse comme Game Informer et GameSpot.
Voici les nommés aux Indie Game Awards 2025 dans chaque catégorie :
Meilleure accessibilité
- Abiotic Factor (Deep Field Games, Playstack)
- Barista (YofiAsi)
- Calm the Storm (Ludic Lemur)
- Peak (Team PEAK, Aggro Crab, Landfall)
- Spray Paint Simulator (North Star Video Games, Whitethorn Games)
- Squeakross: Home Squeak Home (Alblune)
ANZ Indie Game Award (meilleur jeu australien)
- Abiotic Factor
- Hollow Knight: Silksong
- Mars First Logistics
- PROXIMATE
- Tempopo
- The Drifter
Meilleur jeu court
- CARIMARA: Beneath the Forlorn Limbs
- FlyKnight
- Many Nights a Whisper
- The Dark Queen of Mortholme
- this game will end in 205 clicks.
- Time Flies
Black Voices in Gaming Award
- Advent Neon
- Altheia: The Wrath of Aferi
- Sorry We’re Closed
- Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To
- Sunken Stones
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown
Community Management
- Consume Me
- Date Everything!
- IKEELYA
- PEAK
- Soulstone Survivors
- Strange Scaffold
Meilleur premier jeu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Discounty
- Fretless: The Wrath of Riffson
- ILA: A Frosty Glide
- Sorry We’re Closed
- Tyrant’s Realm
Impact émotionnel
- Afterlove EP
- and Roger
- Don’t Get Your Hopes Up
- Henry Halfhead
- Wanderstop
- Wednesdays
Meilleur gameplay design
- Absolum
- BALL x PIT
- Dawnfolk
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Keep Driving
- Look Outside
- Ooo
- Pipistrello and the Cursed Yoyo
- The King is Watching
Innovation
- Blue Prince
- FREERIDE
- Gas Station Story
- PBJ The Musical
- Ruffy and the Riverside
- Taria & Como
Latin American Indie Award
- Adventure of Samsara
- despelote
- Kulebra and the Souls of Limbo
- Pipistrello and the Cursed Yoyo
- Taria & Como
- Tormented Souls II
Meilleure bande-son
- Everhood 2
- Herdling
- Rift of the NecroDancer
- SONOKUNI
- Sword of the Sea
- Wheel World
Meilleure narration
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- Promise Mascot Agency
- The Drifter
- The Roottrees are Dead
- The Seance of Blake Manor
Meilleur jeu développé en solo
- ANTONBLAST
- Lushfoil Photography Sim
- Megabonk
- NAIAD
- Spilled!
- Vile: Exhumed
South African Indie Game Award
- Bru & Boegie Get Da Milk!
- Finding Father
- Flibbius McDoogle and The Mysterious Flying Machine
- IKEELYA
- Metavoidal
- Stick It to the Stickman
Southeast Asian Indie Award
- Afterlove EP
- Artis Impact
- Glyphica: Typing Survival
- SEDAP! A Culinary Adventure
- Urban Jungle
- Whisper Mountain Outbreak
Meilleur design visuel
- 30 Birds
- Artis Impact
- Cat Detective Albert Wilde
- Eclipsium
- Mashina
- Slime Rancher 2
Women-Led Indie Game Award
- Cabernet
- Duck Detective: The Ghost of Glamping
- Gemporium: A Cute Mining Sim
- Spilled!
- Urban Myth Dissolution Center
- White Knuckle
Game of the Year
- Absolum
- and Roger
- Blue Prince
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Keep Driving
- Pipistrello and the Cursed Yoyo
La soirée aura lieu ce 18 décembre et pourra être visionnée sur YouTube.
Cet article peut contenir des liens affiliés