Les équipes de Call of Duty Mobile et Warcraft Rumble seraient touchées par les licenciements chez Microsoft

Parmi les 650 personnes mises à la porte, il y aurait donc des personnes qui ont travaillé sur les jeux Warcraft Rumble ainsi que sur Call of Duty Warzone Mobile. Deux titres qui n’ont pas eu le succès escompté si l’on en croit les sources du journaliste, ce dernier affirmant sur Twitter (X) que le shooter d’Activision « n’est pas le gros hit » attendu.

– In addition to the merger-related cuts, a source familiar tells me Microsoft has laid off workers on its Warcraft Rumble and Call of Duty Warzone Mobile teams

– WR is moving to post-launch live ops; Warzone Mobile didn't hit as big as hoped

– Neither game going offline https://t.co/wCRqzgRcLh

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 12, 2024