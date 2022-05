Blizzard annonce Warcraft Arclight Rumble, son nouveau jeu d’action et de stratégie sur mobiles

L’existence d’un jeu mobile Warcraft est teasée depuis pas mal d’année maintenant, mais Blizzard conservait toujours le secret autour de cette production jusqu’à maintenant. L’éditeur nous avait alors donné rendez-vous aujourd’hui pour un stream de présentation, qui nous a donc permis de découvre de quoi il en retourne, et c’est Warcraft Arclight Rumble que l’on a pu longuement découvrir en vidéo.

Warcraft Royale

Warcraft Arclight Rumble sera donc le jeu Warcraft sur mobiles pour Blizzard, et on découvrir ici ses premières images en compagnie de quelques explications de la part de l’équipe derrière le projet.

Comme on pouvait s’en douter, Blizzard puise allégrement dans le lore de Warcraft pour y présenter plus d’une soixantaine de personnages connus, qui se retrouvent au sein d’un jeu tactique à la croisée des chemins entre tower-defense et jeu d’action. Chaque unité aura ses spécificités, et cinq factions seront présentes, avec l’Alliance, la Horde, les Bêtes, Rochenoir et les Morts-vivants.

Prenant clairement inspiration sur Clash Royale, le titre aura droit à une campagne solo avec 70 missions à découvrir, avec un contenu PvE qui semble être assez étoffé pour les amateurs de jeux solo. Pour les autres, un système de guilde sera présent, avec de la coopération et du PvP, avec même des Raids au programme.

Il est d’ores et déjà possible de se préinscrire en se rendant sur le site officiel de Warcraft Arclight Rumble. Pour le moment, on ignore encore quand le jeu sera disponible, mais il arrivera sur les plateformes iOS et Android.