Les 7 jeux VR qu’il fallait faire en 2025

Comme l’année passée, on rappelle bien entendu qu’il s’agit d’une liste non exhaustive, ou plutôt d’une sélection de titres appréciés par la presse ou les joueurs. On retrouve finalement des productions autant AA que AAA dans le lot, avec quelques surprises.

Roboquest VR

Date de sortie : 20/11/2025

20/11/2025 Développeur/Editeur : Flat2VR Studios/StarBreeze Publishing

Flat2VR Studios/StarBreeze Publishing Supports : PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest

On débute avec Roboquest VR, un joli FPS roguelite qui avait déjà séduit son monde en version non VR. C’est fin novembre que le soft s’est rendu disponible sur PSVR2, SteamVR et Meta Quest. Un peu comme la version non-VR, le titre va nous mettre dans la peau d’un gardien devant dessouder une légion de robots, afin d’atteindre la cité de Haven 8.

Au programme de cette production, vous aurez un portage VR de grande qualité et répondant au doigt et à l’œil. De plus, vous aurez à peu de choses près le même contenu que le jeu d’origine avec un arsenal et des améliorations conséquents, saupoudrés d’un feeling ultra nerveux et dynamique dans les gunfights. Dézinguer des robots n’aura jamais été autant fun en réalité virtuelle, et sa direction artistique cartoonesque est un gros plus pour cette production Lyonnaise made in RyseUp Studios, que l’on vous recommande chaudement.

Pirate VR: Jolly Roger

Date de sortie : 14/01/2025

14/01/2025 Développeur/Editeur : Split Light Studio/VRKiwi

Split Light Studio/VRKiwi Supports : PlayStation VR2, SteamVR

Parmi les jeux qui sont sorti en début d’année et qui sont par la suite tombés dans l’oubli, il y a Pirate VR: Jolly Roger. Vous incarnerez ici un pirate arrivant sur une île dans les caraïbes, en compagnie d’un perroquet un peu trop loquace, mais drôle. Vous devrez ici percer les mystères de cet endroit, et pourquoi pas tenter de dégoter le trésor de Davy Jones.

Avec cette intrigue sympa sur le papier mais franchement trop en surface, le titre réussit à se démarquer par un gameplay qui mélange pas mal de choses. Du puzzles, des combats contre de vils squelettes ou encore de l’escalade, autant dire que le titre a clairement de la suite dans les idées et offre une proposition solide. Alors certes, il y a des idées de gameplay archaïques, sous-exploitées voire un bestiaire qui peine à se renouveler. Mais dans le fond, le jeu est une courte expérience qui vaut le coup, d’autant qu’il reste vraiment beau pour de la VR.

Arken Age

Date de sortie : 16/01/2025

16/01/2025 Développeur/Editeur : Vitruvius VR

Vitruvius VR Supports : PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest

Arken Age est lui aussi sorti en début d’année 2025, mais a su séduire largement les joueurs. Le jeu se déroule dans un monde terraformé nommé le Bio-Chasm, et confectionné par le Grand Arborist. Votre mission sera tout simplement de neutraliser la corruption neuronale d’Hyperion, et de rétablir à nouveau la paix. Le titre de Vitruvius VR nous emmène clairement dans un lore singulier, tout en se dotant d’un gameplay qui ne se moque pas de nous.

Les ennemis sont challengeants dans les combats à l’arme à feu ou à l’épée, et la physique joue un rôle important dans ces derniers. Rajoutons à cela un système de crafting d’armes et de soin qui est bien dosé ou encore de l’escalade au service du gameplay, et nous avons là un jeu d’action et aventure en VR qui arrive largement à surpasser d’autres jeux VR sortis cette même année. Il n’y a pas à dire, Vitruvius VR a fait fort, et on vous le recommande sans modération.

Reach

Date de sortie : 16/10/2025

16/10/2025 Développeur/Editeur : nDreams Elevation/nDreams

nDreams Elevation/nDreams Supports : PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest

Après Synapse, on attendait un peu Reach au tournant étant donné qu’il est édité par nDreams, mais développé par une branche spécialisée dans les AAA VR, à savoir nDreams Elevation. Le pitch du jeu est simple : vous prenez le contrôle de Rosa, passant d’actrice un jour à héroïne pour sauver le monde. Car juste après un séisme, notre protagoniste découvre une civilisation ancienne, et devra de nouveau enfermer Lithos afin de sauver le monde.

Reach surprend dans le bon sens avec un gameplay qui répond bien entre escalade, plateformes mais aussi gunfights à l’arc. Le soft est aussi bien calibré avec un aspect énigmes transcendant, et quelques éléments de gameplay organiques, notamment sur les améliorations de Rosa, ou les flèches élémentaires à récolter. Il y a par contre quelques bugs et des soucis de gameplay en matière de répétitivité voire une écriture ampoulée, mais l’univers est suffisamment prenant pour se laisser tenter par cette aventure, qui vaut un minimum le détour.

Ghost Town

Date de sortie : 15/07/2025

15/07/2025 Développeur/Editeur : Fireproof Games

Fireproof Games Supports : PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest

On continue avec cette fois-ci une chasseuse de fantômes à incarner dans Ghost Town. Se déroulant à Londres en 1983, vous y endossez le rôle de Edith Penrose, une chasseuse de fantômes exorcisant les esprits, et partant à la recherche de son frère, mystérieusement disparu. Notre protagoniste va ainsi parcourir moult environnements, et tenter de percer ce mystère ce qui ne sera pas de tout repos.

Dans cette aventure surnaturelle, de Londres en passant par les îles écossaises, Edith devra trouver bon nombre d’indices. Il s’agira notamment de résoudre des casse-têtes intelligents, utiliser sa lampe torche pour se repérer dans les décors, ou encore activer des sceaux magiques, ce qui invoquera des esprits tourmentés à renvoyer dans l’autre monde. Le gameplay proposé est franchement saisissant tout comme son intrigue, terriblement captivante et offrant des personnages intéressants de bout en bout. Très honnêtement, il se place largement à la table de Arken Age voire Marvel’s Deadpool VR, et ce n’est pas rien.

The Midnight Walk

Date de sortie : 08/05/2025

08/05/2025 Développeur/Editeur : MoonHood/Fast Travel Games

MoonHood/Fast Travel Games Supports : Steam VR, PlayStation VR2

Alors oui nous trichons un tout petit peu étant donné que le jeu est aussi jouable en non-VR, mais il mérite d’être dans cet article étant donné qu’il se joue aussi en VR. Ce jeu très particulier vous plonge dans un univers sombre où vous faites la connaissance d’une lanterne perdue. Vous devrez, en sa compagnie, éclairer le chemin et y découvrir tout un monde de merveilles et d’horreurs en tout genre.

Il faut bien l’avouer, le background proposé dans The Midgnight Walk tout en stop-motion est indéniablement accrocheur, et qui plus est avec une très bonne utilisation de la VR. La production de MoonHood va nous proposer de résoudre quelques énigmes avec notre lanterne, mais aussi éviter quelques monstres peu recommandables dans des phases d’infiltration. De plus, la lumière sera un élément important pour repousser les monstres. The Midnight Walk est une excellente version VR, et on vous le recommande tout court de par la singularité de ce qu’il offre.

Marvel’s Deadpool VR

Date de sortie : 18/11/2025

18/11/2025 Développeur/Editeur : Twisted Pixel Games/Oculus Studios

Twisted Pixel Games/Oculus Studios Supports : Meta Quest

On finit en beauté avec Marvel’s Deadpool VR. Pour la faire courte sur son histoire, nous suivons Wade Wilson alias Deadpool, aspiré dans le Mojo . Notre anti-héros est sommé de ramener des super-vilains de divers univers, et les faire participer presque de force à des combats en arène, dirigés par le méchant Mojo. Un scénario déjà vu dans certains comics Deadpool certes, mais offrant une histoire dotée de caméos excitants, et d’une mise en scène vraiment badass.

En plus de son histoire, Marvel’s Deadpool VR est grisant dans son gameplay. Vous aurez des gunfights à n’en plus finir, et très nerveux, tout en se basant sur le style pour faire monte le niveau de spectateurs de notre héros, mais aussi de la plateforme et quelque combats de boss ultra funs. Le système d’équipement est lui aussi bien calibré via la boutique, et les attaques ultimes de Deadpool sont jubilatoires et hilarantes à souhait. Bon, il n’est peut être pas si parfait car certains niveaux s’offrent un level-design boiteux mais si vous êtes fan de ce personnage déjanté ou encore de son esthétique comics, alors foncez les yeux fermés. D’autant que des surprises, il y en a.

Voilà pour notre petite sélection des jeux VR qu’il fallait faire en 2025. Rappelons que cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Même s’il est moyen, on aurait pu citer Human Within pour les nostalgiques des jeux en FMV et aux multiples choix. Qui plus est, nous aurons pu parler également de Zombie Army VR qui peut-être rigolo à faire, ou bien le sympathique Thief VR: Legacy of Shadow, passé un peu sous les radars mais qui reste à faire pour les fans de la franchise. En tout cas, cette année 2025 ne nous a pas suffisamment gâté en jeux VR, et on espère que 2026 sera plus touffue. D’ailleurs, vous pouvez retrouver nos 8 jeux VR à faire en 2026 si vous le désirez.