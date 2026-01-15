Les 7 jeux VR qu’il faudra surveiller en 2026 (The Boys, Star Trek, Tortues Ninjas…)

Bien entendu, on rappelle une nouvelle fois qu’il s’agit d’une liste non-exhaustive. Cet article n’est donc qu’une petite sélection de titres qui ont retenu notre attention, le Meta Store, Steam ou le PlayStation Store (celui-ci se discute), pullulant de productions à venir l’année prochaine. On remarquera d’ailleurs de grosses licences adaptées en VR, et d’autres jeux un peu plus modestes ou attendus depuis un petit moment.

Gunman Contracts

Date de sortie : 2026 (enfin, on l’espère hein)

2026 (enfin, on l’espère hein) Développeur/Editeur : ANB_Seth/2080 Games

ANB_Seth/2080 Games Supports : SteamVR, PC

Pour commencer en beauté, oui Gunman Contracts est encore là. Nous l’avions mis dans notre article l’année passée car nous pensions qu’il allait arriver, et c’était un ratage complet. On rappelle que le soft, censé être de base un mod pour Half Life: Alyx, s’est transformé par la suite en un shooter VR à la John Wick. Sous le nom de Gunman qui est craint par tous le monde, vous devrez, avec vos pétoires, éradiquer toutes les forces criminelles de ce monde.

Le dernier trailer dévoilé pendant le VR Showcase 2025 nous en a encore mis plein la vue, et les gunfights ont l’air suffisamment soutenus pour nous donner envie d’y jouer. Pour l’heure, on attend encore et toujours une date de sortie pour Gunman Contracts. On espère en tout cas qu’avec le partenariat récent avec l’éditeur 2080 Games les choses s’accéléreront pour disposer enfin d’une fenêtre de sortie finale. Pour l’instant, nous savons juste qu’il arrivera en accès anticipé Steam bientôt, et sera aussi jouable en non-VR.

Knights of Fiona

Date de sortie : 2026

2026 Développeur/Editeur : CharacterBank Inc

CharacterBank Inc Supports : SteamVR, Meta Quest

Dans les jeux qui se sont aussi dévoilés pour la première fois lors du VR Showcase 2025 le mois dernier, nous avons eu Knights of Fiona. Le titre est développé par CharacterBank qui s’est occupé de l’excellent RPG RuinsMagus. Ce Knights of Fiona prendra donc tout ce qu’a appris le développeur sur Ruinsmagus, et nous plongera dans une esthétique anime, comme son précédent jeu.

Vous prendrez le contrôle d’un chevalier dans le monde de Gallia aux côtés de Fiona, où vous devrez lutter contre un ancien mal rongeant le monde. Le jeu sera jouable jusqu’à deux joueurs en ligne, et vous combattrez des créatures avec une épée, des armes ou encore de la magie. Il sera même possible de vadrouiller dans la cité de Gallia, et s’adonner visiblement à quelques activités supplémentaires. Le jeu d’action aventure s’annonce palpitant, et il pourrait bien surprendre.

Wrath Aeon of Ruin VR

Date de sortie : Printemps 2026

Printemps 2026 Développeur/Editeur : Team Beef, Flat2VR Studios/ 3D Realms

Team Beef, Flat2VR Studios/ 3D Realms Supports : Steam VR, Meta Quest et PlayStation VR 2

Sorti en 2024, le FPS sanglant et nerveux, bâti sur le moteur du premier Quake, Wrath Aeon of Ruin, va revenir en VR dès l’année prochaine. Pour rappel, le soft va vous plonger dans la peau d’un Outlander et vous devrez chasser et tuer l’un des derniers gardiens de ce vieux monde qui se meurt, tout en y découvrant les secrets qui s’y cachent.

Alors bon, ce ne sera pas pour la narration que l’on jouera au titre, mais plus pour le gameplay. Celui-ci se dotera d’un arsenal conséquent pour venir à bout des ennemis, et vous devrez parcourir quinze niveaux variés. Le gameplay sera certainement bien taillé pour la VR, et nous avons hâte de toucher à ce portage de Wrath Aeon of Ruin, qui s’annonce excitant.

Teenage Mutant Turtles: Empire City

Date de sortie : 2026

2026 Développeur/Editeur : Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment Supports : Meta Quest

Dans les grosses productions qui nous attendent, il y aura Teenage Mutant Turtles: Empire City. Dernièrement, il y a eu pas mal de jeux sur les Tortues Ninja reprenant les films ou adoptant un style old school comme Marvel Cosmic Invasion récemment. Cette fois-ci, la licence est adaptée à la sauce VR, et avec un résultat qui ne nous laisse pas de marbre au contraire. Le soft, dans une esthétique proche des comics, va nous autoriser à prendre le contrôle de nos quatre tortues au choix.

Entre Leonardo et ses deux katanas, Michelangelo et ses nunchakus, Donatello avec son bâton et Raphael et ses deux saïs, autant dire que la variété des coups sera au rendez-vous. On ne sait pas encore comment sera tourné le soft en matière de progression ni s’il sera en monde ouvert mais très clairement, il s’annonce canon. D’autant que la production de Beyond Frames Entertainment se jouera en solo ou jusqu’à quatre joueurs. Rendez-vous en cette année 2026 pour vous frotter au clan des foot, ayant envahi la ville suite à la mort de Shredder.

Star Trek Infection

Date de sortie : non communiqué

non communiqué Développeur/Editeur : Played with Fire / Broken Mirror Games

Played with Fire / Broken Mirror Games Supports : SteamVR, Meta Quest

Les fans de Star Trek seront bientôt aux anges, puisqu’un jeu VR de la franchise arrivera aussi prochainement. Même si nous ne sommes pas sûrs qu’il sortira en 2026, nous l’avons quand même mis dans cet article, surtout qu’il semble relativement prometteur. En effet, le soft prendra la forme d’un survival horror en VR où vous explorerez une épave de vaisseau de classe Défiant. Vous devrez enquêter sur ce qu’il s’est passé, alors que vous affrontez une entité inconnue provoquant aussi des mutations sur votre propre corps.

Ce jeu d’horreur dans l’univers de Star Trek vous donnera la possibilité d’affronter ces créatures, tout en ayant le choix de débloquer des compétences en fonction de vos mutations, qui seront tout simplement instables. Vous pourrez les soigner ou non, mais aussi utiliser votre phaseur pour éliminer les menaces ou votre tricordeur pour les repérer. De plus, vous devrez également affronter votre propre santé mentale face à l’entité qui apprend vos peurs et s’en sert contre vous. Un concept qui fait très envie, et on espère que Star Trek Infection sortira cette année.

Exoshock

Date de sortie : 2026

2026 Développeur/Editeur : VRAL Games

Supports : Meta Quest, Steam VR

Dans la catégorie Shooter, on peut aussi s’attendre à poser les mains sur Exoshock. Par les petits gars de VRAL Games, le FPS orienté science-fiction, et pouvant se jouer jusqu’à quatre joueurs en coop, vous place dans des missions en escouade où vous devez dezinguer des ennemis à foison.

Tout est généré semi-procéduralement, et il est même possible de personnaliser comme vous le désirez votre équipement. Notez qu’une alpha est bientôt de la partie, et prendra place du 2 au 5 janvier prochain. L’occasion d’y jouer et de se faire un avis sur ce FPS qui semble nerveux et dynamique, même s’il va falloir attendre un peu plus tard en 2026 sa sortie finale.

The Boys Trigger Warning

Date de sortie : 2026

2026 Développeur/Editeur : Sony Pictures Virtual Reality

Sony Pictures Virtual Reality Supports : PlayStation VR 2, Meta Quest

Pour terminer, nous avons évidemment The Boys Trigger Warning, que l’on attend de pied ferme. Si le premier trailer nous laisse hélas entrevoir un moteur graphique plus que daté, on espère que tout cela sera contrebalancé par un gameplay au minimum intéressant. En tout cas rien que dans la narration, il y aura certainement de quoi s’enthousiasmer. Nous prendrons le contrôle de Lucas Costa qui voit sa vie basculer lorsque les Armstrongs (une famille de super-héros Vought sur le déclin), viennent terrasser sa famille lors d’une sortie. Sorti in extremis par les Boys qui lui injectent des pouvoirs, ce dernier est ensuite balancé tête baissée face aux Armstrongs, dont il va devoir se venger.

Au programme, il sera possible de s’injecter du composé V qui aura de lourdes conséquences, et vous pourrez vous la jouer infiltration comme le montre le premier trailer ci-dessus. En plus des personnages de la série que l’on retrouvera comme Soldier Boy, Butcher ou encore Kimiko, sachez qu’il y aura également le casting vocal d’origine, rien que ça. Des combats de boss seront présents et hormis sa partie graphique qui fait grincer des dents, on prie très fort pour que ce jeu VR de la licence soit une réussite. Réponse en 2026.

Cette année 2026 est clairement excitante sur le papier en matière de jeux VR, même s’il y a encore des interrogations sur la sortie de certains jeux. On espère de tout cœur que cela sera le cas, et on rappelle que cette liste est non exhaustive. Dans le lot, on aurait pu citer d’autres titres comme The Lightkeepers qui est intriguant ou encore Spatial Ops, un titre qui peut se jouer en réalité augmentée directement chez vous. On en oublie certainement d’autres, mais restez connectés pour découvrir les titres lors de leurs sorties prochaines, ou via nos articles ou tests complets.