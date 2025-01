L’envoûtant Gris revient dans une version physique sur Nintendo Switch et PS5

Avec une édition Deluxe qui donne envie

C’est un beau combo que s’offre le distributeur. Il s’apprête aussi à distribuer Neva dans une version physique, et histoire de compléter votre collection, Gris bénéficiera du même traitement, et à la même date. Vous pourrez donc acheter votre exemplaire de Gris dans une édition physique dès le 18 avril prochain.

Cette édition sera uniquement disponible pour les versions PS5 et Nintendo Switch. Une deuxième édition nommée « Devolver Deluxe » comprendra (dans un joli boitier) le jeu, la bande-son sur CD et un artbook d’une centaine de pages. Et quand on connaît un peu ce qu’offre la direction artistique de Gris, cet artbook devient tout de suite assez indispensable. Comptez 29,99 € pour l’édition physique standard, et 49,99 € pour cette édition spéciale que vous pouvez déjà réserver sur le site de Just For Games.

Pour en savoir davantage sur Gris, n’hésitez pas à consulter notre test.