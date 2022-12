GRIS : Le magnifique jeu de plateforme narratif s’aventure sur PS5 et Xbox Series

Sorti en décembre 2018, GRIS avait été l’une des belles surprises de cette année du côté de la scène indépendante. Développé par les barcelonais de Nomada Studio et repéré par Devolver Digital, le titre a récolté de nombreux éloges, aussi bien du côté de la presse que chez les joueurs et joueuses. Il faut dire que sa proposition artistique et sa conception finalement réalisée a su nous captiver. Quatre ans plus tard, les développeurs annoncent de nouvelles versions.

GRIS plus beau que jamais

Jusqu’à présent jouable sur PC, Switch, mobile et ancienne génération, GRIS s’apprête à sortir sur nouvelle génération, avec une date toute proche : le 13 décembre. Oui, la semaine prochaine. Une sortie presque surprise, ce qui tombe parfaitement bien pour célébrer le quatrième épisode du jeu. Accompagné d’un nouveau trailer, cette annonce s’accompagne de quelques précisions sur les optimisations :

Xbox Series S : 2K 120fps

Xbox Series X : 4K 60fps ou 2K 120fps

PS5 : 4K 120fps + gestion de la DualSense : retours haptiques, haut-parleur de la manette et plus encore

GRIS est un jeu qui mélange réflexion légère et plateforme et qui joue beaucoup sur la contemplation. On y suit une jeune fille qui a perdu la voix et dont le monde s’écroule autour d’elle. La mort est absente et le titre vous propose un voyage émotionnel à la direction artistique singulière et à l’émerveillement constant.