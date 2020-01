A Plague Tale Innocence intègre le Game Pass sur PC

Excellente nouvelle pour les possesseurs d’un abonnement Game Pass sur PC : l’excellent A Plague Tale Innocence rejoint le catalogue dès maintenant. Et il n’est pas le seul puisque deux autres très bonnes trouvailles l’accompagnent, à savoir GRIS et Children of Morta. De quoi occuper votre week-end avec de bonnes pioches.

Les nouveautés Game Pass PC

Pour vous présenter très brièvement les trois titres nommés, A Plague Tale Innocence est incontestablement l’un des meilleurs jeux de 2019. Ayant remporté de nombreux prix à nos AG Awards, comme celui de la meilleure bande-son ou du meilleur jeu d’aventure, nommé également aux Game Awards et encensé par la critique, il s’agit probablement d’un jeu solo à ne pas manquer.

Quant à GRIS et Children of Morta, on se retrouve avec deux autres titres qui ont été acclamés par les joueurs. Le premier propose une expérience relativement courte mais très poétique et saisissante, tandis que le second est un rogue-like qui met le concept de la famille en avant avec plusieurs personnages à contrôler.