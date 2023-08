Lenovo va aussi lancer son Steam Deck version Switch avec Legion Go, les premières images de la console ont fuité

Parfaite fusion entre une Switch et un Steam Deck ?

Ces premières images visibles en fin d’article nous proviennent du site Windows Report, et nous permettent de voir le look de cette future machine. À première vue, rien de nouveau sous le soleil pour une machine portable embarquant Windows 11, mais on remarque bien vite des ressemblances avec la Switch.

Tout d’abord, la Legion Go semble posséder des manettes détachables à la manière des Joy-Con, et si on ne retrouve pas de boutons façon L et R sur la tranche, deux gâchettes supplémentaires sont visibles directement sur les poignées. Ce qui veut dire qu’il est peut-être possible que chaque manette puisse être contrôlée indépendamment de l’autre, même si ça reste à confirmer.

On voit également que la console possède un bras à la manière d’une Nintendo Switch OLED, lui permettant de tenir debout. Windows Report indique que l’écran de la console pourrait être tactile et serait d’environ 8 pouces.

Ce qui en fait donc un beau bébé, surtout avec des manettes imposantes. Reste donc à voir son poids et son autonomie, ainsi que toutes ses spécificités techniques, même si le site signale la présence de processeurs AMD Phoenix. On peut également voir une prise jack, un port USB-C et ce qui pourrait être un pavé tactile sur la manette droite.

Lenovo n’a pas encore réagi à la fuite, mais l’annonce ne devrait pas tarder.