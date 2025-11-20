Surprise ! Le set LEGO Mario Kart passe sous la barre des 130€ à l’occasion du Black Friday
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Comme chaque année, le Black Friday n’a lieu officiellement que fin novembre mais cela n’empêche pas de nombreuses enseignes de lancer l’événement plus tôt, dans le seul but de prendre de court la concurrence avec une tonne de bons plans à la clé. Par exemple, Amazon a décidé d’offrir une promotion à un article qui devrait faire de l’œil à certains et certaines d’entre vous : le set LEGO Mario Kart.
Où trouver le set LEGO Mario Kart au meilleur prix ?
Habituellement tarifé à 169,99€, le set LEGO Mario Kart est actuellement vendu à « seulement » 129,90€ sur Amazon, soit une réduction d’environ 40€. C’est une promotion particulièrement intéressante pour celles et ceux souhaitant s’en faire ou en faire un cadeau à l’occasion des fêtes de fin d’année, surtout en sachant que le produit n’est commercialisé que depuis l’été dernier.
Pensé pour les fans, adultes de préférence, du célèbre plombier moustachu à la casquette rouge créé par la société japonaise Nintendo, ce set contient près de 2000 pièces qui vous permettront de reconstituer ce personnage et son iconique kart en version standard. Qui plus est, une fois votre œuvre entièrement terminée, vous pourrez l’exposer fièrement à l’aide d’un présentoir prévu à cet effet qui est inclus dans la boîte au moment de l’achat, ainsi que donner à Mario sa posture de vainqueur grâce à sa tête et ses bras qui sont articulés. Pas mal, non ?
