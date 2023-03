LEGO 2K Drive est officiellement annoncé, départ prévu le 19 mai

On peut dire que 2K a loupé son effet d’annonce à cause des nombreuses fuites et des embargos brisés trop tôt par inadvertance. Il aura donc fallu attendre aujourd’hui que l’éditeur et LEGO annoncent officiellement l’arrivée prochaine de LEGO 2K Drive, un jeu de courses LEGO qui nous permet de construire brique par brique notre propre véhicule pour devenir le roi du circuits.

Un monde ouvert à explorer à 100 à l’heure

LEGO 2K Drive se présente donc comme un jeu de courses AAA ambitieux qui prendra place dans un monde ouvert divisé en plusieurs biomes, rempli de défis et d’objectifs à accomplir, que ce soit en solitaire ou avec d’autres joueurs et joueuses.

La personnalisation sera évidemment au programme avec plus de 1 000 pièces LEGO uniques, qui permettront de donner vie à des véhicules uniques, voire même loufoques, tandis que divers modes de jeu seront présents.

Le jeu sera vendu en trois éditions différentes, à savoir :

Une édition standard (à partir de 59,99 €)

(à partir de 59,99 €) Une édition Awesome (à partir de 99,99 €) contenant un nouveau véhicule, une nouvelle capacité et une mini-figurine LEGO in-game en plus sur Drive Pass de la première année, qui introduira un nouveau biome et des véhicules inédits

(à partir de 99,99 €) contenant un nouveau véhicule, une nouvelle capacité et une mini-figurine LEGO in-game en plus sur Drive Pass de la première année, qui introduira un nouveau biome et des véhicules inédits Une édition Awesomes Rivals (à partir de 119,99 €) avec le même contenu cité précédemment, avec encore plus de véhicules.

LEGO 2K Drive arrivera très vite puisque sa sortie est planifiée pour le 19 mai prochain sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.