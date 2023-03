Le nouveau jeu de courses LEGO édité par 2K devrait être dévoilé ce jeudi

Voilà quelques mois que les rumeurs d’un jeu de courses LEGO se font de plus en plus insistantes et une nouvelle fuite en provenance d’Insider Gaming laisse peu de place au doute quant à l’existence du projet, qui serait intitulé LEGO 2K Drive. Face à l’ampleur de cette fuite, le groupe LEGO a décidé de réagir en publiant un teaser qui nous donne rendez-vous pour ce jeudi 23 mars pour découvrir une nouvelle annonce.

We are not supposed to say anything 😉 but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG

— LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023