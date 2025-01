Le Xbox Developer Direct sera de retour le 23 janvier prochain avec 4 jeux, voici ce qu’il faut attendre de cette émission

Quatre jeux dont un mystère au programme

Pour ce nouveau Xbox Developer Direct, seulement 4 jeux seront au programme, et pas un de plus. On commence avec South of Midnight, le nouveau jeu de Compulsion Games qui a fait parler de lui l’été dernier et lors de la Paris Games Week. On devrait logiquement en voir bien plus, et pourquoi pas apprendre sa date de sortie. Même programme pour le RPG frenchy Clair Obscur: Expedition 33, qui sera présent dans l’émission grâce à son intégration sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Enfin, DOOM: The Dark Ages viendra aussi donner de ses nouvelles, sans doute pour préciser lui aussi sa sortie.

Et puis il nous restera un jeu mystère à découvrir, dont Xbox ne veut rien dire pour le moment. Cette surprise est d’autant plus attendue lorsque l’on sait que Hi-Fi Rush avait joué ce rôle en 2023. Il devrait en tout cas s’agir d’une toute nouvelle annonce avec un jeu jamais vu auparavant.

L’émission aura lieu le 23 janvier prochain à 19 heures (heure de Paris), et sera à suivre sur YouTube et Twitch. Vous retrouverez toutes les informations dévoilées directement sur notre site suite à la fin de la diffusion.