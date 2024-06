Un nouveau DOOM pour 2025

On s’en doutait un peu à la vue des bruits de couloir et en regardant le planning des potentielles sorties chez le studio mais un nouveau DOOM est en route. Officialisé avec une première bande-annonce diffusée pendant la conférence Xbox Games Showcase 2024 de ce 9 juin, celui-ci s’annonce très clairement dans la continuité des deux précédents opus sortis cette dernière décennie.

Quand on regarde les premières images, DOOM: The Dark Ages semble être dans la continuité de DOOM et DOOM Eternal. Et c’est logique puisqu’il est officiellement considéré comme le troisième volet de cette série. Il se positionnera cependant avant les deux titres nommés puisqu’il s’agit d’un prequel qui raconte une nouvelle histoire du DOOM Slayer.

Pour le reste, on ne sait pas grand chose de plus quant à la temporalité exacte, ni sur la mission de notre héros, bien que quelques indices semblent se dissimuler dans le trailer. DOOM: The Dark Ages est attendu pour 2025 et sera bien disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il sera également directement intégré dans le Game Pass.