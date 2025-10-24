Le temps de jeu sur Xbox était en hausse de 20% l’année dernière chez le public japonais selon Phil Spencer

Merci le PC

Le site Automaton a traduit une interview du magazine Famitsu dans laquelle Phil Spencer revient sur les objectifs du groupe sur le territoire japonais. Un marché que le président de Xbox considère très « spécial », et qu’il faut choyer, et ce malgré le rejet de la marque chez le public. Un rejet moins marqué aujourd’hui selon lui, puisqu’il déclare que « le temps de jeu global sur Xbox a augmenté de 20% l’année dernière au Japon ».

Cependant, lorsqu’il parle de Xbox, il englobe aussi bien les consoles Xbox que les PC et le cloud sur lesquels on retrouve l’écosytème Xbox. Et le PC a une part importante dans cette augmentation :

« Si je devais souligner une chose, il me semble que le PC prend une importance croissante pour nos joueurs japonais. De plus, la croissance des consoles, du PC et du cloud s’inscrit dans notre stratégie : permettre aux joueurs de profiter de la Xbox quel que soit leur appareil. »

Car oui, malgré cette hausse, c’est toujours la bérézina côté ventes de consoles Xbox au Japon, même si la situation était pire avec la Xbox One. L’apport du Game Pass sur PC joue donc beaucoup dans cette augmentation du temps de jeu chez les Japonais, sans doute plus que les quelques efforts du constructeur pour produire des jeux qui s’adressent plus à ce public, comme Ninja Gaiden 4. Spencer déclare qu’il est toujours en discussions avec d’autres éditeurs japonais à propos de certains projets, dans la lignée du jeu OD par Kojima Productions.