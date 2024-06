Lords of the Fallen : La suite du Souls-like verra le jour en 2026 selon CI Games

La licence va continuer son développement

Le premier Lords of the Fallen n’avait pas rencontré un succès suffisant retentissant en 2014, à tel point qu’il a placé la licence en hibernation pendant quelques années. Avec le semi-reboot sorti l’année dernière et l’appétit grandissant du public pour les Souls-like, la série est enfin populaire et CI Games ne veut surtout pas que l’attente entre deux épisodes soit aussi longue que par le passé.

On apprend via le site Bankier.pl que l’éditeur a signé un contrat avec Epic Games pour la distribution du prochain jeu Lords of the Fallen sur PC (qui sera donc réservé à l’Epic Games Store), en sachant que le titre est aussi prévu sur PS5 et Xbox Series. CI Games semble avoir déjà bien avancé sur le sujet puisqu’il est déjà en mesure de nous dire que cet opus sera disponible dans le courant de l’année 2026. Voilà qui est un peu tôt pour annoncer une période de sortie fixe aussi lointaine, et nul doute que cela devrait mettre la pression à Hexworks qui doit maintenant sortir un nouvel épisode d’ici les deux prochaines années.