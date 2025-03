Le prochain jeu Metro sera plus sombre que les autres selon 4A Games, notamment à cause de la guerre en Ukraine

La série Metro fête ses 15 ans dans un climat pour le moins inhabituel. 4A Games voulait profiter de cet anniversaire assez spécial pour revenir sur le futur de la licence, avec un post de blog publié sur le site officiel du studio. Comme déclaré auparavant, le prochain Metro a été repensé suite à l’invasion russe en Ukraine, car même si la série a toujours été anti-guerre et a toujours abordé des sujets difficiles, le fait que le studio vive cette situation en temps réel apporte forcément un autre regard sur la manière de raconter une histoire.

Il précise maintenant qu’en conséquence, le prochain jeu Metro devrait adopter un ton plus sombre. La série n’était déjà pas reconnue pour être très joyeuse, mais tous les sujets déjà mis en avant par le passé seront encore plus prédominants dans ce nouvel épisode :

« Comme nous l’annoncions dans notre dernière mise à jour du studio, en 2022, une invasion russe à grande échelle a bouleversé notre façon de raconter l’histoire du prochain jeu Metro. L’art étant devenu une réalité pour nombre de nos développeurs en Ukraine, nous nous sommes inspirés de cette expérience pour créer une histoire encore plus sombre, les thèmes déjà présents dans Metro devenant de plus en plus évidents et importants. Alors que les conflits, les luttes de pouvoir, les horreurs de la tyrannie et le prix de la liberté font partie intégrante de nos vies depuis plus de trois ans, nous vivons et travaillons toujours en temps de guerre, ce qui influence inévitablement les jeux que nous créons. »