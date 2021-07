Metro Exodus : Notre avis sur la version next-gen

Plus de quatre ans après sa sortie, Metro Exodus revient logiquement dans une Complete Edition sur PS5 et Xbox Series. Le bébé de 4A Games est donc disponible depuis le 18 juin dernier, et voici donc notre avis aiguisé sur cette version qui finalement, n’apporte pas de grosses nouveautés flagrantes, si ce n’est sur l’aspect visuel.

Des nouveautés extrêmement minimes

Avant toute chose, il est important de rappeler ce qu’est Metro Exodus. Le soft fait suite à Metro Last Light, et prend place bien des années après les événements contés dans Metro 2035, le roman de Dmitri Gloukhovski. Vous y incarnez Artyom, à la recherche d’un endroit habitable à la surface, nos héros habitants toujours dans les métros de Moscou.

Doté de deux fins en fonction de vos bonnes ou mauvaises actions, Metro Exodus est un voyage toujours aussi dépaysant, charmant et surtout captivant avec sa narration qui prend indéniablement aux tripes d’entrée. Mais comme sur le jeu d’origine, le titre souffrait de certains personnages vite expédiés et effacés, ce qui est bougrement dommage. Cependant, cela n’enlève en rien la qualité d’écriture de Metro Exodus, hypnotisante et impliquant le joueur avec brio dans la peau d’Artyom, jusqu’à faire presque corps avec ce dernier.

Outre ce petit rafraichissement de mémoire, Metro Exodus a-t-il réellement subit des nouveautés sur cette Complete Edition ? Pas vraiment. Mis à part l’implémentation des gâchettes adaptatives renforçant indéniablement l’immersion sur les tirs et autres actions, le contenu du titre est identique au jeu original. On retrouve ce gameplay toujours aussi immersif, des gunfights assez nerveux bien qu’encore trop brouillons, et surtout ce savant mélange entre zone ouvertes et séquences plus linéaires et donc dans la veine des précédents Metro.

Qui plus est, on retrouve évidemment le fameux système de crafting implémenté pour la première fois dans l’histoire de la licence, et qui fait encore le café aujourd’hui. Le tout, avec un côté exploration, gunfights et survie qui prend affreusement bien, ce qui fait que l’apparition des ressources à ramasser fait complètement sens.

En somme, rien de bien nouveau à noter même s’il est appréciable de voir les deux DLC du soft directement inclus sur ces versions next-gen, soit l’occasion pour les joueurs de les faire. Au passage, vous pouvez relire notre test de Metro Exodus si vous voulez en savoir plus.

Une version PS5 et Xbox Series qui sublime le jeu d’origine

En fait, l’une des grosses améliorations qu’a pu véritablement subir Metro Exodus, c’est sur le plan graphique. Le titre jouit en effet d’une résolution bien meilleure sur PS5 et Xbox Series, mais également du Ray tracing, permettant des effets de lumière du plus bel effet pour le coup. Cela permet de sublimer indéniablement les décors de Metro Exodus, toujours aussi joli même après sa sortie il y a quatre ans.

Forcément, le titre commence un peu à vieillir sur certaines textures discutables et avec des colissions douteuses, mais le soft en a encore dans le vente avec le moteur maison de 4A Games. Qui plus est, le FPS de 4A Games est toujours aussi saisissant rien que sur les effets météorologiques. Des tempêtes de sable de la mer caspienne en passant par les nombreux effets de feu, il faut dire que ces moutures PS5 et Xbox Series sont bien loin d’être ridicules par rapport à la version PC, qui s’est doté logiquement d’une petite mise à jour graphique également avec le Enhanced Edition.

Egalement, et lors d’un événement sur les versions next-gen de Metro Exodus auquel nous avons pu assister, les développeurs ont même affirmé que le développement de ces versions PS5 et Xbox Series leur ont servi d’expérience afin de savoir ce qu’il sera possible pour eux de faire ou non pour le prochain jeu Metro. Une fois encore, nous pourrons certainement nous attendre à une claque graphique comme artistique sur ce prochain opus, comme ce fut le cas pour Metro Exodus, qui n’est vraiment pas avare en variété et en dépaysement total.

Dernière précision à noter pour les possesseurs d’une Xbox Series S : Oui le titre supportera le Ray Tracing, mais ne bénéficieront que d’une résolution en 1080p maximum et non 4K. Les 60 FPS seront également de la partie comme sur les versions PS5 comme Xbox Series S et X.

En Conclusion

Il faut bien l’avouer, cette version next-gen de Metro Exodus est finalement de bonne facture. Même si le contenu est strictement identique au jeu original sorti il y a plus de quatre ans, le soft se sublime tout de même avec le ray tracing et une bien meilleure résolution des textures sur ces moutures PS5 et Xbox Series, rendant le soft assez joli tout en étant encore dans les standards actuels.

Les gâchettes adaptatives de la Dualsense apportent également un petit plus pour l’immersion, et les DLC sont cette fois-ci directement inclus sur cette Complete Edition de Metro Exodus. En clair, cette version next-gen propose le strict minimum, mais pourrait clairement intéresser les joueurs ayant fait le jeu de base sans les DLC, comme les nouveaux venus en quête d’un bon FPS solo avec une bonne narration.