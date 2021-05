Metro Exodus: Complete Edition arrivera sur PS5 et Xbox Series le 18 juin

La version PC de Metro Exodus a aujourd’hui droit à une mise à jour qui améliore grandement l’expérience, en ajoutant le support DirectX 12, des textures 4K, un meilleur éclairage, des temps de chargement réduits, et bien d’autres joyeusetés. Comme promis, les versions next-gen sont aussi en route, et elles arriveront le mois prochain.

La mise à niveau est gratuite

Metro Exodus: Complete Edition arrivera donc sur PS5 et Xbox Series le 18 juin prochain, aussi bien en version boîte qu’en dématérialisé. Evidemment, si vous possédez déjà la version PS4 ou Xbox One, la mise à niveau next-gen est gratuite. En revanche, celles et ceux qui se procureront la version physique sur PS5 et Xbox Series auront également droit à toutes les extensions.

Avec cette version, le jeu s’affichera en 4K (sauf sur Series S) et 60 fps sur ces consoles, avec la possibilité d’activer le ray-tracing et de régler des options supplémentaires, comme le champ de vision. La DualSense sera également mise en avant sur PS5 avec les retours haptiques.