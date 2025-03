Star Wars Hunters va bientôt fermer ses portes, l’arena-shooter n’aura pas convaincu assez de monde

Fin de la chasse dans cette galaxie très lointaine

Lancé en accès anticipé sur PC cette année après avoir fait ses premiers pas sur Nintendo Switch, Star Wars Hunters a probablement fait quelques erreurs. Le jeu n’aura en tout cas pas su trouver une communauté suffisamment forte pour continuer l’aventure, ce qui a poussé Zynga à mettre fin au projet.

Ainsi, la saison 5 sera prolongée de trois semaines et la dernière mise à jour du jeu (avec le personnage de Tuya) est programmée pour le 15 avril, date à laquelle toutes les microtransactions seront coupées. Le mode Classé restera malgré tout actif et tous les serveurs resteront ouverts durant encore un petit moment, du moins jusqu’au 1 octobre 2025. Après cela, ce Star Wars Hunters ne sera plus jouable.

« Merci pour votre incroyable soutien et pour votre participation à l’univers de Vespaara. Après mûre réflexion, nous tenons à vous informer que la dernière mise à jour de contenu de Star Wars: Hunters sur toutes les plateformes aura lieu le 15 avril. Le jeu restera jouable jusqu’au 1er octobre 2025, date à laquelle les serveurs en ligne seront fermés. Nous comprenons que cette nouvelle puisse être décevante et tenons à vous assurer que cette décision n’a pas été prise à la légère. Votre passion et votre dévouement pour le jeu et sa communauté ont été précieux pour nous, et nous nous engageons à vous fournir une visibilité et des mises à jour tout au long du processus de transition. »

Preuve supplémentaire que même avec un nom aussi puissant que Star Wars (même si la licence a perdu de sa superbe), le marché du jeu service reste impitoyable aujourd’hui.