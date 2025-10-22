Le jeu Scarface: The World Is Yours ressort sur PC, mais il semble y avoir un hic

Un portage qui parait douteux

Sans aucune annonce au préalable, Scarface: The World Is Yours a déboulé aujourd’hui sur Steam et l’Epic Games Store au prix 26,99 €, et sous la houlette de EC Digital Entertainment, une entreprise relativement inconnue basée à Hong Kong.

Sauf que cela n’était pas tout à fait dans les plans prévus par l’éditeur. Il a indiqué dans la foulée que suite à une erreur, le jeu avait été mis en ligne trop tôt, c’est pourquoi il n’est désormais plus disponible sur Steam (mais il l’est encore sur l’Epic Games Store). Par conséquent, EC Digital précise que la page Steam n’est pas encore tout à fait mise à jour, et contient du contenu temporaire qui sera remplacé une fois la version finale prête.

De plus, on y lit également que cette version du jeu a été améliorée via l’utilisation de l’IA, qui serait optionnelle et pourrait être désactivée. De plus, elle intégrerait le « Silent Patch », un patch provenant d’un mod, alors que le moddeur en question n’a pas été prévenu d’une telle ressortie du jeu. Et selon lui, les détenteurs de la licence du jeu n’étaient pas spécialement partants pour recommercialiser Scarface: The World Is Yours, soulevant ainsi l’hypothèse que cette version du jeu serait republiée sans les droits, avec les patchs des moddeurs, et des améliorations à l’IA pour éviter des frais. Soit une ressortie peu légale.

Silent – "This release reportedly ships SilentPatch and Fusion Fix, and none of us were contacted about this in advance (which isn't necessary as per the license, but would be nice).I KNOW that the holder of the Scarface license wasn't willing to re-release the game, so this is suspect." — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-10-22T07:31:26.621Z

Mais rien ne permet de prouver cette hypothèse pour le moment. On restera tout de même prudent face à cette version sortie de nulle part, qui a en plus connu un faux départ.