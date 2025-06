Le jeu d’horreur Phasmophobia va lui aussi être adapté en film et sera produit par Blumhouse (Five Nights at Freddy’s)

Un studio maître dans l’horreur sera aux commandes

Le site Deadline nous apprend que c’est le studio Blumhouse qui va produire cette adaptation, ce qui sera sans doute une bonne nouvelle pour les fans du jeu. Blumhouse est en effet connu pour son travail sur de nombreux films d’horreur (comme le prochain M3GAN 2.0 ou Black Phone 2), et Phasmophobia ne sera pas sa première adaptation étant donné qu’on le retrouve également derrière le film Five Nights at Freddy’s, qui a connu un petit succès et qui aura bientôt droit à une suite. D’ailleurs, Blumhouse a récemment lancé sa propre division jeu vidéo avec des titres comme Fear the Spotlight ou Sleep Awake, preuve qu’il connaît bien le média.

Un beau pedigree, auquel vient s’ajouter celui d’Atomic Monster, le studio fondé par James Wan (Saw, Aquaman, Conjuring, cherchez l’intrus) et désormais filiale de Blumhouse, qui s’occupera aussi de ce film. Le studio Kinetic Games n’est pas écarté de l’équation et supervisera l’ensemble pour s’assurer que le film soit dans l’esprit de Phasmophobia.

Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, ni de casting rattaché à ce projet.