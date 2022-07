Le jeu de skate Session (re)confirme sa sortie pour le 22 septembre en vidéo

Il y avait apparemment besoin d’un confirmation pour la simulation de skate Session. A l’occasion de la Nacon Connect, l’éditeur français nous rappelle que le titre est prévu pour ce mois de septembre. Peut-être aussi pour tacler un certain Skate 4 qui donné des nouvelles.

C’est la re(Session)

Le titre nous avait déjà annoncé la date du 22 septembre le mois dernier, mais Nacon profite de sa grosse conférence annuelle pour faire une piqure de rappel avec un nouveau trailer. Le titre s’inspire de l’âge d’or du skate de rue des années 90 et se veut être un héritier spirituel à la licence Skate qui va justement faire son retour chez EA. Les mordus de planches peuvent d’ailleurs s’y essayer dès maintenant si la patience n’est pas votre fort grâce à l’accès anticipé toujours disponible sur Xbox via Game Preview et PC (via Steam et Epic Games Store). Finalement, les joueurs PlayStation sont les seuls à devoir attendre la date officielle.

On peut donc s’attendre à une simulation très poussée qui nous permettra de faire des tricks en tout genre. Sachez tout de même que l’équipe de développeurs prévoient d’apporter diverses modifications en réponse aux nombreux retours des joueurs. Réponse le 22 septembre pour voir s’il tient toutes ses promesses.