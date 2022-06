Session: Skate Sim roule vers sa sortie complète, prévue pour le 22 septembre

C’est enfin le moment de se lancer pour Session: Skate Sim. Après une longue phase d’accès anticipé sur Steam et sur Xbox One (via le Game Preview), le jeu de skate de Nacon et Crea-ture Studios se dirige maintenant vers sa sortie complète, qui arrivera dès la rentrée avec toujours plus de nouveautés.

La version complète se date enfin

Session: Skate Sim a récemment eu droit à sa plus grosse update depuis sa sortie en accès anticipé, laissant alors supposer qu’une sortie complète était en chemin. C’est le cas, puisque le jeu sortira dès le 22 septembre prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. L’équipe derrière le jeu déclare prendre en compte les retours sur la dernière update pour livrer la copie la plus soignée possible en septembre.

Pour celles et ceux qui découvrent le jeu, Session: Skate Sim est, comme son nom l’indique, un jeu de skate très poussé sur la simulation et sur un gameplay réaliste, où chaque pied est géré indépendamment afin d’avoir plus de contrôle sur les actions. Le jeu intègre aussi un outil de montage pour capturer ses plus beaux tricks, après avoir bien maîtrisé les bases de cette jouabilité exigeante.