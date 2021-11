Session présente sa prochaine mise à jour dans un nouveau trailer

Nacon était présent lors du dernier AG French Direct afin de donner quelques nouvelles sur Session, récemment intégré dans son catalogue suite au rachat de Crea-ture Studios. Le jeu de skate a présenté sa prochaine mise à jour avec tout le contenu qui arrivera dans cette dernière.

Une mise à jour riche en nouveautés

Cette prochaine update ajoutera donc un mode qui permet de filmer à l’ancienne vos tricks, comme si l’on utilisait de vieux camescopes, tandis que des nouveaux skaters seront de la partie, à commencer par Billy Marks, Antiferg, ou encore Dane Burman.

Cette mise à jour de Session sera disponible dès le début d’année 2022 via l’accès anticipé de Steam et le Xbox Game Preview. Le jeu complet sortira plus tard sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.