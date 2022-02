Session: Skate Sim se met à jour avec sa plus grosse update

Présent lors de notre dernier AG French Direct, Session: Skate Sim avait donné un aperçu d’une nouvelle mise à jour riche en contenu, avec notamment la présence de nouveaux skateurs au sein du jeu. Le jeu de Nacon et Crea-ture Studios est toujours en période d’accès anticipé pour le moment, mais cette mise à jour est enfin là pour apporter un peu de sang-neuf.

Plus complet que jamais

Il s’agit ni plus ni moins de la plus grosse mise à jour de Session à ce stade depuis que le jeu est entré en accès anticipé. On note dans un premier temps que l’équipe derrière le jeu s’est concentrée sur la physique des skaters afin d’améliorer leur gestuelle et leur lien avec leur skate, ce qui est très important dans un jeu qui verse autant dans la simulation. Un nouveau mode est aussi présent, avec des missions à accomplir un peu partout sur la carte.

On note également l’arrivée de nouvelles maps, avec les spots Jerome Avenue Banks à New York City et FDR Park à Philadelphie, tandis que la vie sera un peu plus présente dans les rues avec des piétons qui vaqueront à leurs occupations. Avec l’ajout des skateurs supplémentaires, le casting du jeu s’étoffe et passe à 9 skateurs jouables, qui sont :

Antiferg

Mark Appleyard

Billy Marks

Manny Santiago

Beagle

Ribs Man

Donovan Strain

Dane Burman

Daewon Song

Quatre autres personnages ont été ajoutés en plus de cela, avec des vêtements de marque pour les personnaliser.

Session est disponible via l’accès anticipé de Steam et le Xbox Game Preview. Le jeu complet sortira plus tard sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.