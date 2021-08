Nacon fait l’acquisition de Crea-ture Studios (Session)

En début d’année, on avait appris que le jeu de skate Session allait finalement être publié par Nacon. C’est pourquoi on a pu revoir le titre lors du dernier Nacon Connect, où le jeu a précisé qu’il arriverait aussi sur les consoles Sony et sur Xbox Series X dès son lancement. Apprendre que Nacon a racheté le studio derrière le jeu n’est donc guère une surprise.

Un studio de plus pour Nacon

Nacon continue d’acheter de nouveaux studios et met donc la main sur Crea-ture Studios, qui travaille sur Session. L’éditeur indique alors que le studio va conserver toute son autonomie, et que Nacon apportera tout ce qu’il faut du côté du marketing. Voici ce que Alain Falc, PDG de Nacon, déclare à propos de cette acquisition :

« Cette acquisition s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de croissance externe et nous permet d’élargir à nouveau notre portefeuille sur le segment des jeux de sport. Nous sommes ravis d’accueillir les talents de CREA-TURE Studios dont l’expertise et la passion viendront renforcer notre pôle Jeux vidéo ».

On attend maintenant de voir si ce rachat permettra au titre de donner de plus en plus de nouvelles sur sa version finale, tandis qu’il est toujours disponible en accès anticipé sur Steam et Xbox One.