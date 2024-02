Le jeu de cartes Pokémon s’invite sur mobiles avec Pokemon Trading Card Game Pocket

En attendant la sortie du prochain épisode majeur de la série Pokémon, The Pokémon Company doit bien trouver un moyen pour renflouer ses caisses, qui débordent pourtant déjà de tellement d’argent. L’entreprise a donc décidé qu’il était d’offrir une nouvelle adaptation de son jeu de cartes sur mobiles, après un JCC Pokémon Live un peu plus confidentiel. Pokemon Trading Card Game Pocket veut viser plus gros, et compte séduire toutes les générations ayant touché au jeu de cartes au moins une fois dans leur vie.