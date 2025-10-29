Le co-créateur de Halo trouve « abominable » l’utilisation de l’image de la licence dans un message de recrutement pour ICE
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Puisque la Maison-Blanche n’avait visiblement pas de dossier plus urgent à traiter que « la guerre des consoles » le week-end dernier, elle a en profité pour essayer de renforcer l’image de Donald Trump après d’un certain type de public en associant l’image du président à celle du Master Chief. En dehors d’images moches générées par IA, cela a surtout mené à un message posté par le département de la Sécurité aux États-Unis, qui montrait une image de Halo associée à une campagne de recrutement pour ICE, la police anti-immigration ultra-violente et pleine de controverses, avec un message des plus déshumanisants. Un message de propagande que Microsoft n’a pas encore voulu commenter, contrairement au co-créateur de Halo, Marcus Letho, qui exprime sa peine.
Les développeurs prennent la parole
Tandis que Microsoft fait l’autruche concernant cette utilisation non-autorisée de l’imagerie de la licence Halo par le gouvernement américain (il ne faudrait pas se fâcher avec Trump), Marcus Letho a moins peur d’exprimer son dégoût pour le message lié à la campagne de recrutement pour ICE. Interrogé à ce sujet par Game File, le co-créateur de la série dit trouver le message « absolument abominable », tout en ajoutant : « Cela me rend malade de voir Halo être récupéré de cette façon ».
Game File s’est aussi entretenu avec Jaime Griesemer, autre vétéran ayant travaillé sur la saga, se dit bien conscient qu’une licence aussi populaire que Halo est susceptible de faire l’objet de récupération politique. Mais s’il ne dit pas avoir trouvé révoltant les premières images montrant Trump dans l’armure du Master Chief, le message lié à ICE est en revanche indéfendable pour lui, peu importe le bord politique :
« Halo est une icône culturelle et, comme tout élément culturel important, elle sera utilisée par les politiciens, les marques et tous ceux qui cherchent à se faire remarquer. En général, je le prends comme un compliment à l’héritage durable de Halo […] Utiliser l’imagerie de Halo pour appeler à « détruire » des personnes en raison de leur statut d’immigration est inadmissible et devrait offenser tous les fans de Halo, quelles que soient leurs opinions politiques. Personnellement, je trouve cela méprisable. »
Marty O’Donnell, compositeur du thème principal de la saga et depuis écarté (qui a aussi régulièrement des problèmes avec la justice) va quant à lui dans le sens du gouvernement Trump, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où il est membre du Parti républicain. Le silence radio continue chez Microsoft malgré les vives réactions à ce sujet.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C