Last Moon : la démo de cet action-RPG vu lors des AG French Direct est disponible dès maintenant

Last Moon : la démo de cet action-RPG vu lors des AG French Direct est disponible dès maintenant

Xbox Games Showcase : Le résumé complet des annonces (Gears of War, DOOM, Fable, Perfect Dark…)

Xbox Games Showcase : Le résumé complet des annonces (Gears of War, DOOM, Fable, Perfect Dark…)

STALKER 2 Heart of Chornobyl dévoile un nouveau trailer avec du gameplay et un aperçu de son histoire

STALKER 2 Heart of Chornobyl dévoile un nouveau trailer avec du gameplay et un aperçu de son histoire