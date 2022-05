Last Moon

Last Moon est un action-RPG en vue de dessus développé et édité par Sköll Studio. Il s'agit d'un hommage aux classiques du RPG des années 90 comme Legend of Mana, Chrono Cross ou Zelda A Link to the Past. Il n'est donc pas étonnant d'y retrouver un ancien grand mage qui revient à la vie pour lancer une malédiction qui met le monde en danger mais aussi la Lune qui va chuter de son orbite. Il faudra donc compter sur vous, le Chevalier Lunaire pour sauver la situation. Vous pourrez augmenter la maîtrise de vos armes, les équiper de runes, apprendre de nouvelles capacités. Mais aussi reconstruire le village de Selene ou profiter du cycle jour-nuit pour aborder le monde sous un angle qui va changer des ennemis, des éléments à explorer mais aussi certaines énigmes.