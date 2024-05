Last Moon : L’action-RPG à l’inspiration rétro va donner de ses nouvelles lors de l’AG French Direct ce 29 mai

Un habitué des AG French Direct

Promis, on ne vous spoilera rien de son passage, si ce que Last Moon fera effectivement partie de notre line-up cette année, ce qui devrait réjouir celles et ceux qui attendent le titre. Et pour l’occasion, Sköll Studio ne viendra pas les mains vides puisque plusieurs annonces autour du jeu seront effectuées lors de l’émission. Autant dire que si le titre vous a déjà fait de l’oeil, il faudra surveiller attentivement l’AG French Direct.

Pour rappel, Last Moon est un action-RPG en vue de dessus qui rend hommage aux classiques du RPG des années 90, en invoquant aussi bien Legend of Mana que Zelda. Un titre bourré de charme dans lequel on incarne un Chevalier Lunaire, chargé de lutter contre des créatures corrompues pour sauver le monde. Classique, mais efficace.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce Last Moon, prévu sur PC et consoles, n’hésitez pas à consulter notre interview avec son développeur Vincent Metallo effectuée l’année dernière lors de notre précédente édition de l’AG French Direct.