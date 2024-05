Last Moon : L’action-RPG inspiré par Zelda et Secret of Mana aura droit à de la coop locale et une démo avant sa sortie en 2025

À deux, c’est encore mieux

Vincent Metallo, qui développe le jeu derrière l’entité Sköll Studio, vient aujourd’hui nous réintroduire ce qu’est Last Moon. Cet action-RPG rempli de nostalgie a droit à de nouvelles images mais il revient surtout avec une annonce de taille pour l’AG French Direct. On apprend aujourd’hui que le jeu sera bien jouable en coopération locale.

La deuxième personne qui prendra la manette ne contrôlera pas un clone du protagoniste, mais bien un personnage à part, qui dispose de ses propres spécificités, ses compétences uniques et sa progression à part. Cette coopération pourra être activée à tout moment dès lors que vous aurez accès à un feu de camp (tiens, ça rappelle quelque chose), et elle changera aussi la nature de ce qui vous attend dans le jeu, comme le level-design qui va s’adapter à la présence d’un second personnage. Un pari ambitieux qui permettra de redécouvrir le jeu avec un autre regard.

Deuxième annonce du jour pour Last Moon : la sortie pour 2025 est désormais confirmée. Et puisque la fin du développement se rapproche tout doucement, le jeu aura prochainement droit à une démo jouable. Pour ne pas la manquer, n’hésitez pas à ajouter le jeu dans votre wishlist Steam.

Last Moon sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.