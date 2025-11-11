La PS5 n’est encore qu’à la moitié de son cycle de vie pour Sony
La génération PS5/Xbox Series a beaucoup de détracteurs étant donné qu’elle est arrivée dans une période particulière, qui a rendu la transition avec l’ancienne génération plutôt difficile pour les constructeurs. Par conséquent, alors que les rumeurs s’accumulent autour d’une éventuelle PS6 qui arriverait en 2027/2028, l’agacement peut se faire sentir chez le public. Mais Sony tient à mettre les points sur les i en indiquant que sa console est encore loin d’avoir tout montré.
La PS5 entame la deuxième moitié de sa vie
La PS5 ne prépare pas encore sa retraite, loin de là. Sony a voulu l’affirmer lors de son dernier bilan trimestriel, dans lequel Lin Tao, directrice financière du constructeur, a indiqué que le cycle actuel de la console va encore durer un petit moment (propos relayés par le journaliste Destin Legarie) :
« Il y a de nombreux utilisateurs actifs qui apprécient la console, donc de ce point de vue, nous pensons que la PS5 n’en est qu’à mi-chemin de son voyage, et nous prévoyons vraiment de l’étendre encore davantage. »
Est-ce que cela veut dire pour autant qu’une PS6 ne sortira pas d’ici 2 ou 3 ans ? Loin de là, mais à l’image de la transition PS4-PS5, celle entre cette génération et la prochaine pourrait elle aussi être un peu plus longue que ce que l’on a l’habitude de voir. Comprenez par là que la PS5 a encore de beaux jours devant elle, avec des jeux qui devraient continuer à sortir sur cette plateforme pendant encore pas mal d’années.
