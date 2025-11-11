La PS5 n’est encore qu’à la moitié de son cycle de vie pour Sony

La PS5 entame la deuxième moitié de sa vie

La PS5 ne prépare pas encore sa retraite, loin de là. Sony a voulu l’affirmer lors de son dernier bilan trimestriel, dans lequel Lin Tao, directrice financière du constructeur, a indiqué que le cycle actuel de la console va encore durer un petit moment (propos relayés par le journaliste Destin Legarie) :

« Il y a de nombreux utilisateurs actifs qui apprécient la console, donc de ce point de vue, nous pensons que la PS5 n’en est qu’à mi-chemin de son voyage, et nous prévoyons vraiment de l’étendre encore davantage. »

Est-ce que cela veut dire pour autant qu’une PS6 ne sortira pas d’ici 2 ou 3 ans ? Loin de là, mais à l’image de la transition PS4-PS5, celle entre cette génération et la prochaine pourrait elle aussi être un peu plus longue que ce que l’on a l’habitude de voir. Comprenez par là que la PS5 a encore de beaux jours devant elle, avec des jeux qui devraient continuer à sortir sur cette plateforme pendant encore pas mal d’années.